X Factor 2022, gaffe di Beatrice Quinta con Fedez: “Sto caz*o”/ L’appello su Twitter finisce male!

Beatrice Quinta sempre più protagonista nell’edizione di X Factor 2022. In attesa del nuovo live, in onda in diretta questa sera 17 novembre su Sky, la cantante del roster di Danrgen D’Amico si è fatta notare anche per il suo carattere esuberante e per il grande desiderio si avere successo nel mondo della musica, caratteristica che ha fatto colpo sin da subito sul suo giudice. È proprio questo grande desiderio di vincere che l’ha portata sui social a lanciare un appello al pubblico – tirando in ballo anche Fedez – nella speranza che le faccia conquistare la finale.

“Lo dico solo a voi amici di Twitter: se mi fate arrivare in finale faccio ‘sto caz*o’ a Fedez in diretta”, è l’appello lanciato da Beatrice Quinta su Twitter. Appello che la cantante probabilmente credeva non sarebbe arrivato sotto gli occhi del giudice chiamato in causa, invece così non è stato.

Beatrice Quinta ‘scoperta’ da Fedez: il giudice di X Factor replica

Fedez non solo ha letto l’appello della concorrente di X Factor, ma lo ha anche ripostato su Twitter, chiedendo: “Ma tutto bene?” Accortasi della gaffe, Beatrice ha replicato al giudice: “Oh Caz*o! Pensavo non mi scoprissi, dai ho 1000 follower, come hai fatto?”. Infine, rivolta ai suoi follower, ha concluso: “Piano fallito, soldati a riposo!”

Una gaffe della quale si potrebbe parlare anche questa sera in diretta, nel corso del quarto live di X Factor 2022. Una puntata, d’altronde, molto importante perché tutti i concorrenti rimasti in gara presenteranno il loro inedito che sarà poi disponibile a tutti sulle piattaforme musicali.

