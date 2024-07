“Xi Jinping ha avuto un ictus durante una riunione”/ Fake news: caos sui social per due foto, cos’è successo

Ogni dubbio sulle condizioni di salute di Xi Jinping è stato fugato oggi, quando la televisione nazionale lo ha ripreso durante il 20° Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc). Nelle ultime ore erano rimbalzate sui social e circolate su internet le voci di un presunto ictus che avrebbe colpito il presidente della Cina, ma per sua fortuna sta bene e, infatti, la CCTV ha citato una sua dichiarazione e spiegato che ha fatto delle importanti osservazioni durante il plenum del partito.

Le voci sul presunto ictus sono iniziate a circolare mercoledì: si è parlato di un malore durante la riunione del partito. Il fatto che la notizia non sia stata né smentita né confermata ufficialmente ha alimentato diverse teorie. Ad esempio, sono circolate due fotografie che ritraggono il presidente cinese Xi Jinping all’Assemblea nazionale del popolo nel marzo 2024 per diffondere la notizia, rivelatasi poi falsa, che stesse avendo un ictus durante la riunione del partito. Anche per i social media cinesi sono state ore di fermento.

XI JINPING E IL GIALLO DELL’ICTUS: LA VERITÀ SULLE DUE FOTO

Sui social sono apparsi diversi post in cui viene riportata la notizia non confermata che Xi Jinping avrebbe avuto un ictus durante una riunione del Partito comunista cinese. Ai post sono accompagnate delle foto che però non sono attuali, ma scattate entrambe durante la sessione di chiusura dell’Assemblea nazionale del popolo (NPC) dell’11 marzo 2024, secondo quanto riportato da Reuters Fact Check.

Una foto è stata scattata da un fotografo della Reuters e ritrae il presidente della Cina mentre beve da una tazza. L’altra in cui ha gli occhi chiusi, invece, è stata pubblicata dall’Associated Press con una didascalia che mostra la reazione del leader dopo aver bevuto da una tazza. Ma ci sono altre foto dell’agenzia di stampa, scattate tra 4 e 5 minuti dopo rispetto all’orario indicato, che mostrano Xi Jinping in piedi che applaude sorridendo. Le foto, dunque, non ritraggono il leader cinese colpito da un ictus, che peraltro non ha avuto, come emerso oggi.

