Yahya, 18enne scomparso nel fiume Secchia/ L’amico: “Stavamo facendo un video, non è riemerso”

Ancora disperso Yahya, il 18enne di Modena che ormai da tre giorni è sparito nel fiume Secchia. L’amico che era con lui ha raccontato: “Stavamo facendo un video dove doveva fingere di essere portato via dalla corrente. Si è tuffato per tre volte, l’ultima non è più risalito in corrente”. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno: i due ragazzi erano al fiume per girare dei contenuti quando il giovane è scomparso tra le acque. Da allora le ricerche continue non hanno dato alcun esito. La famiglia del giovane, nato da padre tunisino e madre marocchina, continua a sperare di ritrovare il giovane.

Sargonia Dankha, chi è italiano arrestato per omicidio in Svezia/ Cold case risolto dopo 28 anni

Ieri mattina, come spiega Fanpage, il corso del fiume è stato deviato nel punto dove il giovane si è tuffato, con la speranza di trovare qualche traccia del 18enne. Il momento in cui il ragazzo è scomparso è stato immortalato con lo smartphone dall’amico minorenne: i due stavano girando un video che ora è in mano agli inquirenti. Yahya è entrato nell’acqua in prossimità di una cascata artificiale, in un punto particolarmente pericoloso, dove la corrente è forte.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 17 giugno 2023, i numeri vincenti

Amici e compagni di classe in ansia

All’istituto Cattaneo-Deledda, che il giovane frequentava, sono ore di attesa e di ansia. La dirigente, Alessandra Zoppello, ha spiegato: “Siamo tutti profondamente dispiaciuti per la perdita di un ragazzo volenteroso, che si affacciava all’età adulta pieno di sogni, con la spensieratezza dei suoi 18 anni”. Tra i tanti messaggi arrivati alla famiglia anche quello di Cristina Barbieri, coordinatrice responsabile della Cra Ramazzini di Modena, dove il 18enne ha svolto l’attività di stage: “Lo scorso febbraio nell’ambito di un progetto musicale i nostri anziani hanno composto una canzone, registrata anche alla Siae. Si intitola ‘Noi Eroì, Yahya è citato nel testo”.

Inquinamento luminoso, la luce artificiale "spegne" le stelle/ La Francia riduce l'illuminazione

Solo pochi giorni fa, una tragedia simile è avvenuta nel fiume Trebbia. Un 13enne si è tuffato da ponte Paladini, sulla sponda piacentina del fiume, forse per festeggiare la fine dell’anno scolastico insieme agli amici. Dopo essersi gettato nelle acque, il giovane non è più riemerso: gli amici hanno dato immediatamente l’allarme. Il gruppo dei soccorsi ha cercato per circa un’ora il 13enne fino a che non ha purtroppo individuato il cadavere del giovane in acqua.











© RIPRODUZIONE RISERVATA