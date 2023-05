Yari Carrisi è fidanzato?/ Le relazioni passate con Naike Rivelli e Thea Crudi

Yari Carrisi: la relazione con Naike Rivelli

Yari Carrisi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 12 maggio, di Oggi è un altro giorno. Il figlio di Romina Power e Al Bano ha avuto una relazione con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, conosciuta durante la quarta edizione di “Pechino Express”, nel 2015. “Dopo anni di irrequietezza, con Naike sto trovando un bell’equilibrio. Cercavo me stesso. Fin da ragazzino sognavo di diventare un cantante, ma all’inizio sentivo il peso di due genitori ‘ingombranti’ e ne soffrivo. Poi, quando non avevo nemmeno venti anni, ho perso mia sorella Ylenia, con cui avevo un rapporto eccezionale, e quella tragedia mi ha completamente disorientato”, aveva detto Yari al settimanale DiPiù.

Durante l’avventura a “Pechino Express”, Naike è rimasta incinta di Yari, ma dopo poche settimane ha avuto un aborto spontaneo, che ha costretto la Rivelli ha lasciare il reality: “A me questo bambino mi ha fatto trovare Yari. Quando l’abbiamo perso è stato un dolore, ma eravamo talmente saldi tra noi che siamo riusciti a superarlo”, aveva spiegato la figlia di Ornella Muti in un’intervista a Domenica Live. Poco dopo avevano intrapreso un viaggio insieme in India e si erano trasferiti in Puglia. Ma dopo qualche mese si sono lasciati.

Qualche anno dopo Yari Carrisi si è fidanzato con la giovane Thea Crudi, spiritual singer nota sui social con il nome di “Thea Mantra”. I due si sono conosciuti a giugno 2020, quando Yari è andato a un concerto di Thea insieme alla madre Romina Power: “Quando l’ho vista è stato più che amore, un riconoscersi da vite precedenti. Insieme abbiamo portato l’India nel Salento, cantiamo, ci esibiamo insieme adesso”, ha raccontato Yari a Domenica In a ottobre 2020. Durante la relazione con Yari, Thea si era molto legata anche alla madre di lui, Romina Power: “Ma con la madre di Yari si è creata una comunicazione unica. E giorno dopo giorno vado esplorando questa sintonia nella sua essenza profonda”, ha detto a Domenica In. Ma dopo qualche mese è stata la spiritual singer ad annunciare la fine del loro amore, sulle pagine di Diva e Donna: “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”.

