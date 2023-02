Chi è il padre di Naike Rivelli?/ “Non so chi sia e non lo voglio neppure sapere…”

Chi è il vero padre di Naike Rivelli?

Naike Rivelli è la prima figlia di Ornella Muti, al secolo Francesca Rivelli. L’attrice non ha mai rivelato l’identità del padre della figlia, che infatti porta il suo cognome. Fino a qualche anno fa Naike ha spiegato di aver frequentato in maniera costante il produttore spagnolo José Luis Bermúdez de Castro, con cui sua madre aveva avuto una relazione, che credeva suo padre. I due si sono sottoposti all’esame del Dna e hanno scoperto di non essere padre e figlia.

“Per tanti anni pensavo di conoscerlo ma poi abbiamo scoperto che non era mio padre. Gli ho dato una ciocca dei capelli e, dopo aver fatto le analisi, abbiamo scoperto che non avevamo legami di parentela. Siamo rimasti tutti spiazzati. A mamma ho detto che non ne volevo sapere più nulla… Quando l’ho saputo mi sono chiesta di sono”, ha raccontato la Rivelli nel programma “Non disturbare”. José Luis Bermúdez de Castro, comunque, non è mai voluto tornare sul suo passato. Infatti, anni fa al settimanale Oggi dichiarò: “Non voglio parlare del mio passato. So quello che è stato dichiarato in Italia. La mia storia con la Muti è vecchia di 40 anni. Ho figli e nipoti, sto vivendo la mia vecchiaia. Lasciamo perdere“.

Naike Rivelli: il rapporto con Federico Fachinetti

Nel 1975 Ornella Muti ha sposato l’attore Alessio Orano, con cui aveva recitato nel film “La moglie più bella”. Il matrimonio è durato 7 anni, fino al 1981. Ma Naike Rivelli è particolarmente legata al secondo marito della madre, Federico Fachinetti, padre dei fratelli Carolina e Andrea. “Mio padre non so chi sia e non lo voglio sapere. C’è stato Federico Fachinetti, il genitore dei miei fratelli, e ho chiamato sempre lui papà…”, ha detto Naike Rivelli a “Non disturbare”.

La confessione di Naike Rivelli, sull’identità del padre, aveva lasciato di stucco anche la conduttrice Paola Perego: “Quando me lo ha detto mi sono sentita in imbarazzo e ho cercato di andare sull’argomento con i piedi di piombo perché non sapevo cosa avesse voglia di raccontare e cosa no”, aveva messo tempo dopo sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

