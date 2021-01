Yari Carrisi e Thea Crudi si sono lasciati/ “Non stavamo più bene insieme”

Yari Carrisi e Thea Crudi si sono lasciati. Questa è la brutta notizia che i Carrisi hanno trovato sotto l’albero di Natale in queste feste e che ha travolto anche i loro fan visto che solo un mese fa i due apparivano felici e sorridenti sui social alle prese con le loro canzoni, le meditazioni e le splendide foto che Yari pubblicava e che spesso vedevano Thea Crudi protagonista anche in quel di Cellino San Marco. In un mese è cambiato tutto e mentre Yari si ritrova in famiglia da solo e di nuovo single, lei rivela a Diva e Donna la verità su quello che è successo tra loro: “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”.

Yari Carrisi e Thea Crudi si sono lasciati, le rivelazioni di lei

Sicuramente Thea Crudi non è il tipo da tenere rancore e nemmeno da dire chissà quali cattiverie dopo la fine di un rapporto ma in molti si sono già precipitati sui social in attesa di capire quello che è davvero successo tra loro. Thea ha parlato semplicemente di sentimenti cambiati e di novità nelle loro vite ma poi ha detto anche delle bellissime parole sui suoi suoceri che aveva conosciuto e che avevano approvato il loro rapporto. Su Romina Power ha rivelato che si è trovata bene come con un’amica (d’altronde amano entrambe la meditazione e questa dimensione spirituale) e che Al Bano Carrisi è stato sempre generoso con lei accogliendola nella sua casa e in famiglia. Lui stesso aveva confidato: “A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso”. Purtroppo le cose non sono andate così.



