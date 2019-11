Yari Carrisi/ Il figlio di Al Bano chiude i social e cambia cognome

Yari Carrisi ha detto stop ai social, almeno per quanto riguarda determinati contenuti: quanto accaduto lo scorso ottobre, quel video piccante finito su tutti i siti di gossip, potrebbe averlo spinto a correre ai ripari. Niente di che se si pensa che il figlio di Al Bano Carrisi ha condiviso solo una clip di una ragazza e in particolare del suo lato B, comunque nascosto dal vestito a fiori. Eppure tanto è bastato perchè si scatenasse subito la polemica. Sarà forse per questo che Yari Carrisi sarà al fianco del padre Al Bano e della sorella Cristel nella puntata del Maurizio Costanzo Show di oggi, mercoledì 13 novembre 2019? Intanto il primo erede maschio del cantante pugliese ha appena completato un nuovo viaggio in Thailandia con la madre Romina Power, come documentato dalla stessa artista sul proprio profilo Instagram. Si tratta di una piccola incursione al di fuori dei confini italiani, ma utile perchè madre e figlio consolidassero ancora di più il loro splendido rapporto. “Mi mancano Yari e la Thailandia. Mi manca la dolcezza della gente, il respiro del mare caldo. La frutta, le farfalle, i fiori, camminare sulla sabbia. Mi manca persino la pioggia di notte, il cibo, le noci di cocco fresche, i manghi, il ritmo lento”, scrive infatti in un lungo post la cantante, condividendo uno scatto con il figlio. Clicca qui per guardare la foto di Yari Carrisi e Romina Power.

Yari Carrisi, la trasformazione in Yari Power

Yari Carrisi è ormai diventato Yari Power. Qualche settimana fa infatti il figlio di Al Bano Carrisi ha deciso di non usare più il proprio cognome e di adottare quello della madre, a causa della mancanza di rispetto mostrata da alcuni imprenditori di Cellino San Marco nei confronti del cognome di famiglia. Sempre più immerso nella spiritualità, il primogenito maschio dei due cantanti ha scelto di concedersi anche un periodo lontano dai riflettori: prima di andare in Thailandia con la madre Romina Power, ha raggiunto infatti Melbourne, in Australia, per un concerto. “Ho suonato No More Words per la prima volta con la band, questa sera. Ho riscritto la musica quando avevo 18 anni e in seguito ho aggiunto i testi con l’aiuto di mia madre. Grazie Australia, è stato fenomenale! Ci vediamo l’anno prossimo“, scrive pubblicando una clip della sua performance. Clicca qui per guardare il video di Yari Carrisi. Nessun commento invece sul padre, anche se è facile intuire che Al Bano non abbia accolto con felicità la scelta del figlio di cambiare cognome. La famiglia comunque rimane ufficialmente unita, come è successo già in altre occasioni del passato in cui Yari si è reso protagonista di episodi che hanno attirato, in positivo o in negativo, lo sguardo degli italiani.

La foto con Romina Power

È pura magia





© RIPRODUZIONE RISERVATA