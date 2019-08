Al BANO, SORPRESA SUL PALCO DEL FIGLIO YARI CARRISI/ Canta Leonard Cohen e Neil Young

In concerto alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, Al Bano ha lasciato tutti senza parole. Con la sua voce, ancora una volta, ha “zittito” tutti, regalando una serie di esibizioni incredibilmente emozionanti. Poco importa che le sue canzoni siano state e siano ancora delle hit, dei tormentoni: cult come Nel sole e Nostalgia canaglia piacciono ancora a fan grandi e piccini. Un successo che attraversa le generazioni, quello di Al Bano, con 500 canzoni incise, 58 album pubblicati e 55 anni di carriera. Carrisi è uno degli artisti più rappresentativi della musica italiana. I suoi tratti distintivi, oltre alla potenza interpretativa, anche la straordinaria intensità dei testi, che raccontano almeno in parte la sua storia d’amore con Romina Power. E la sua storia familiare, soprattutto quando condivide il palco con il figlio Yari Carrisi. Proprio ieri sera, a Santa Margherita di Pula, Yari ha fatto una sorpresa al pubblico proponendo vecchi successi di Leonard Cohen, Neil Young e Steve Winwood.

Al Bano e Yari Carrisi insieme in concerto

Nessuno si sarebbe aspettato di assistere a un doppio concerto, durante l’ultima tappa in Sardegna del tour di Al Bano. Al termine della consueta scaletta (composta, oltre che dalle immancabili Nel sole e Nostalgia canaglia, anche da Tu per sempre, I cigni di Balaka e tante altre), Yari è salito sul palco con alcune cover dei grandi cantautori americani e britannici. Immancabile la chitarra a tracolla, che per lui è praticamente un segno di riconoscimento. Erano due anni che Al Bano & co. mancavano dall’isola. Nel 2017 l’ultima volta con Romina, ma questa è la prima che ci torna da solo (o quasi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA