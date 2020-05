Yari Carrisi/ Niente scuse a Barbara D’Urso. Poi il pensiero alla sorella Ylenia…

Pubblicità

Continua a far discutere la frase shock scritta da Yari Carrisi contro Barbara D’Urso. Dopo averle augurato la morte con un post su Instagram, il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power ha aggiustato il tiro, dichiarando che ‘l’augurio’ era per i programmi della conduttrice e non per lei. In tanti però hanno ritenuto doverose le sue scuse che, ad oggi, non sono tuttavia arrivate. Yari Carrisi continua anzi a rimanere della sua posizione e, al momento, preferisce non tornare sull’argomento e questo nonostante le novità degli ultimi giorni sulla vicenda. Pare infatti che Al Bano e Romina abbiano reagito molto male a quanto scritto dal loro figlio, rimanendone “mortificati”, come il settimanale Nuovo ha fatto sapere tra le sue pagine questa settimana.

Yari Carrisi e il dolce ricordo della sorella Ylenia

Yari Carrisi preferisce dunque rimanere lontano dal gossip e invece mostrare sui social momenti di quotidianità o delle sue esperienze. Ma anche qualche post più personale, come quello in cui in qualche modo ha voluto ricordare la sua sorella scomparsa, Ylenia. In una story condivisa su Instagram infatti Yari ha mostrato una pagina di un quaderno scritta nel marzo del 1977 da lui, con tanto di disegnino della sua sorellina Ylenia. In questa racconta di non aver più preso un aereo per Lima, in Perù. Poi, sul fondo del foglio, una piccola bambina bionda stilizzata: lei, Ylenia.



