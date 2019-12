Yari Carrisi/ “Ylenia? Nonna Jolanda ha sofferto moltissimo” (55 passi nel sole)

Anche Yari Carrisi, come tutti i membri della famiglia di Al Bano, ha riservato a sua nonna Jolanda Ottino una tenera dedica sui social. Nonna Jolanda è stata infatti per i suoi nipoti come una seconda madre, prendendo il posto dei loro genitori, quando gli impegni musicali e le lunghe tournée, li trattenevano lontano dalla loro casa a Cellino San Marco. Proprio per questo, dire addio a nonna Jolanda, che si è spenta lo scorso 10 dicembre all’età di 96 anni, non è stato semplice, anche se Yari oggi trova conforto ricordando la sua esistenza piena di amore: “Ha vissuto una vita completa, intera, lunga”, ha detto il figlio di Al Bano Carrisi e Romina Power a Storie Italiane. “Chi mai se lo aspettava nel 1923 che aveva un mondo da scoprire e che sarebbe andata avanti così a lungo la sua vita e che sarebbe stata così piena. Ha lasciato un pezzo di magia”, ha concluso Yari Carrisi.

Yari Carrisi, il ricordo di nonna Jolanda

A distanza di qualche giorno dalla morte di nonna Jolanda, Yari Carrisi ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha condiviso il suo ricordo di quella nonna “non severa, ma attenta”. Yari ha rivelato inoltre come suo padre Al Bano, affranto dalla perdita, abbia reagito di fronte al dolore, spiegando che, anche se la tristezza è sempre nei suoi occhi, ha trovato il modo di andare avanti. “Sa – spiega Yari al settimanale Oggi – che sua madre ha avuto una vita straordinaria che è sempre stata il perno della nostra famiglia”. Inoltre, aggiunge il figlio di Al Bano, “quando il corpo non ce la fa più è giusto lasciarlo andare, ma lo spirito di nonna Jolanda sarà sempre con noi e lui lo sa”. Oggi, infatti, tutta la famiglia Carrisi trova conforto nell’amore profondo per nonna Jolanda e in tutto l’affetto che lei ha saputo donare loro nella sua vita.

Yari Carrisi: “Quando mia sorella Ylenia è scomparsa…”

Yari Carrisi, così come tutta la sua famiglia, ha sempre descritto nonna Joalanda come una roccia: una donna di sani principi, nonché punto di riferimento delle loro vite, da sempre definita come un caposaldo fondamentale. Tuttavia, nonostante un’esistenza piena di amore, di affetto e di serenità, anche nonna Jolanda è stata segnata da tanti dolori, come quello legato alla separazione tra suo figli Al Bano e l’amata nuora, Romina Power, e la crisi che ha allontanato il cantante alla sua seconda compagna, Loredana Lecciso. Il momento più doloroso vissuto da nonna Jolanda è stato però quello legato alla perdita di Ylenia, la figlia di Al Bano e Romina scomparsa e mai più ritrovata. “Quando è scomparsa mia sorella Ylenia – ricorda Yari su Oggi – ha sofferto moltissimo. Non ne parlava volentieri, ma si vedeva che aveva il cuore spezzato”.



