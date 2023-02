Yasmine, Romina, Albano Jr., Cristel e Yari: figli Al Bano/ “La cosa più squallida..”

Al Bano, l’amore per i figli e per la sua numerosissima famiglia

Yasmine, Romina Carrisi-Power, Albano Carrisi Jr, Cristel e Yari Carrisi sono i figli di Al Bano, uno dei cantanti più famosi nel panorama della musica italiana. Nato da una famiglia di contadini in Puglia, nel 1943, Al Bano ha intrapreso fin da subito il suo viaggio nel mondo della musica, una passione che ha provato a trasmettere anche a tutti i suoi figli, avuti da Romina Power e Loredana Lecciso. Il matrimonio con la soubrette americana è avvenuto nel 1970, dopo il colpo di fulmine sbocciato sul set del film Nel Sole. Tra i due c’è sempre stata una grande intesa sentimentale e artistica, con la realizzazione di tanti brani iconici come Felicità oltre alla nascita dei figli Ylenia, Yari, Cristél e Romina Jr.

La loro primogenita Ylenia è misteriosamente scomparsa nel 1994, una tragedia che rivestirà un ruolo di primaria importanza anche nei racconti mediatici e che porterà la coppia ad un’inaspettata rottura alla fine degli anni novanta. Per il cantante pugliese e la sua ex moglie, la scomparsa della figlia Ylenia è tuttora una ferita sempre aperta, ma c’è ancora tanta rabbia per la poca delicatezza con cui alcuni media trattarono l’argomento. “La cosa più squallida fu che al Tg1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità”, spiegò Al Bano in una intervista al Maurizio Costanzo Show.

Il cantante di Cellino San Marco, evidentemente, ha sempre amato l’idea di una famiglia numerosa. Non a caso è diventato nuovamente papà quando ha sposato Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli, vale a dire Albano jr e Jasmine. Quest’ultima sogna di fare la cantante professionista come il padre e sta lavorando duramente per realizzare il suo sogno. Oggi è serena e felice, ma ha ammesso di aver sofferto molto in passato per via delle telenovele legate al gossip sui genitori: “Il gossip per un periodo l’ho odiato. Ho avuto un rigetto”, ha raccontato in una intervista rilasciata a Pierluigi Diaco. Nel corso dell’intervista, la stessa ha chiarito che si trattava di un “odio” per il contesto complesso con cui si trovava a fare i conti e soprattutto per le dicerie che aleggiavano sulla sua famiglia.

