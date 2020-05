YLENIA CARRISI E’ VIVA?/ Nuova testimonianza choc dalla Spagna: vista a Santo Domingo

Pubblicità

Nuove rivelazioni scioccanti sulla vicenda di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa dall’ormai lontano 1993. In Spagna l’emittente TeleCinco è voluta tornare sul caso, parlando di una fonte della giornalista Lydia Lozano, in contatto con qualcuno che ritiene di avere le prove che Ylenia sia ancora viva e sia stata avvistata a Santo Domingo. Questa persona è stata svelata però dal conduttore Jorge Javier Vazquez: il quale ha ospitato Toni Torrubiano, il fotografo che ha collaborato con la Lozano nell’indagine sulla Carrisi. L’uomo ha così mostrato a Vazquez la documentazione che gli era stata inviata per iniziare le ricerche di Ylenia a Santo Domingo, senza nascondere il nome della fonte. Ma una volta svelato il nome Lydia Lozano è fuggita quasi in lacrime, smentendo che si trattasse proprio di quella persona indicata da Torrubiano: forse perché la fonte indicata è già nota alle autorità e considerata come del tutto inattendibile per quanto riguarda il caso di Ylenia Carrisi.

Pubblicità

YLENIA CARRISI, ZUCCHI INSISTE: “VIVE A SANTO DOMINGO”

La testimonianza di Torrubiano ha così svelato la fonte che sosterrebbe che Ylenia Carrisi sia stata avvistata a Santo Domingo: “L’italiano Ricardo Zucchi assicura di aver visto Ylenia Carrisi in più di 20 occasioni a Santo Domingo. Secondo quanto dice, la prima volta che ebbe l’occasione di vedere senza alcun tipo di dubbio Ylenia fu nel 1995. Dal canto suo, Ricardo aveva cominciato a frequentare l’isola di Santo Domingo perché aveva una relazione con Luis Taveras, un tenente di polizia dominicano. Quest’ultimo era ed è il miglior amico di Alexander Suero Alvares, dominicano e marito di Ylenia. Anche se è dell’isola il suo soprannome è ‘Gringo’. Si tratta di un soggetto di 45 anni, nero, attraente e senza alcun lavoro conosciuto. E’ sempre accompagnato da una scorta della polizia nazionale (almeno 4 persone) e non si separa mai da Ylenia“. Ma nonostante la smentita della Lozano, se la fonte fosse Zucchi il caso sarebbe derubricabile come montatura. A difendere la giornalista solo l’ex agente di Al Bano, Mikel Barsa, che sostiene come la fonte non sia Zucchi, ma un uomo di nazionalità italiana o svizzera che non ha mai testimoniato precedentemente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA