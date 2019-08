Ylenia Carrisi, figlia Al Bano e Romina a Venezia?/ Le voci ravvivano dolore famiglia

Ylenia Carrisi in Venezuela, anzi no a Venezia. Continuano a circolare voci e segnalazioni di avvistamenti della figlia di Al Bano e Romina Power. Nonostante siano passati ben ventisei anni dalla scomparsa della primogenita di casa Carrisi, l’attenzione mediatica resta alta. E non potrebbe essere altrimenti trattandosi di un mistero mai risolto, peraltro riguardante una delle famiglie italiane più amate. Nelle ultime settimane si parla dunque di un avvistamento a Venezia. Sul web sta circolando una foto che mostrerebbe Ylenia Carrisi, scomparsa a New Orleans, nella città lagunare. Lo scatto è del fotoreporter Roberto Fisconaro, ma non è recente. Mostrerebbe la ragazza a Venezia nell’aprile del 2000. Nella foto la giovane appare quasi irriconoscibile. La ragazza ritratta è visibilmente ingrassata rispetto a come appariva la figlia di Al Bano e Romina Power. Inoltre, sembra persino poco curata e lucida.

YLENIA CARRISI, FIGLIA AL BANO E ROMINA A VENEZIA?

Il fotoreporter Roberto Fisconaro ha raccontato di aver scattato la foto in questione poco dopo la mezzanotte dell’8 aprile 2000. Quattro giorni prima aveva ricevuto una segnalazione da un amico. «Mi aveva detto che in stazione da un paio di sere c’era un gruppo di ragazzi e ragazze e una di queste assomigliava a Ylenia Carrisi», riporta Yahoo Notizie. Quindi ha deciso di andare personalmente a controllare. Ma non ha trovato nessuno nelle due sere consecutive in cui è andato a Santa Lucia. Poi una sera, quando stava per perdere le speranze e lasciar perdere tutto, è tornato in stazione e ha incrociato un gruppo composto da quattro ragazze. Tra le giovani che stavano chiacchierando davanti alla biglietteria c’era proprio la ragazza che somigliava a Ylenia Carrisi. Anche in questo caso, ci ritroviamo a parlarvi di segnalazioni che poi non hanno avuto riscontri. Il problema è che alimentano una speranza che ravviva il dolore della famiglia, che non ha mai spesso di sognare il suo ritrovamento.

