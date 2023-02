Ylenia Carrisi, figlia Al Bano e Romina Power/ La misteriosa scomparsa e quella “ferita per sempre”

Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa di Al Bano e Romina Power. Il cantante: “Dicevano che ero in cerca di pubblicità”

Ylenia Carrisi è la figlia di Al Bano e Romina Power, venuta alla ribalta delle cronache per la sua misteriosa scomparsa nel 1994. Una tragedia che ha segnato per sempre la vita del cantautore pugliese e della sua compagna di vita Romina Power, con la quale fino ad oggi ha condiviso un trauma agghiacciante. La coppia è arrivata a dividersi nel 1999, probabilmente anche a causa delle tante pressioni mediatiche che ha messo a durissima prova gli equilibri del cantante e della soubrette. L’ultimo dialogo con la figlia Ylenia risale appunto al primo gennaio 1994, con una chiamata partita dal telefono del LeDale Hotel di New Orleans e diretta a casa. Una telefonata apparentemente normale, al contrario della chiamata del giorno precedente, che si era invece conclusa con una brutta discussione con papà Al Bano, infastidito dal fatto che la figlia Ylenia si trovasse ancora a New Orleans.

Per l’artista pugliese, la misteriosa scomparsa di sua figlia Ylenia rimane una ferita sempre aperta, forse perché ancora oggi molti aspetti di quella triste vicenda sono poco chiari. “La cosa più squallida fu che al Tg1 dissero che nascondevo mia figlia in casa per farmi pubblicità”, ha raccontato amareggiato in una vecchia intervista a Maurizio Costanzo.

Ylenia Carrisi, la sua misteriosa scomparsa è ancora una ferita aperta per la famiglia Power-Carrisi

“Credo che sia una ferita che rimarrà aperta per sempre e abbastanza esposta. Ma io ci tengo a parlarne ora, dopo anni, per stare vicina a tutte quelle famiglie che vivono un dolore simile”, ha invece commentato recentemente Romina Power in un’ospitata a Verissimo, dove non ha nascosto la profonda commozione nel ricordo di Ylenia. Anche la sorella di Ylenia, Romina Carrisi Power, è ancora scossa da quel dramma che ormai vent’anni fa ha colpito la famiglia Carrisi-Power.

E non a caso, recentemente, la figlia ha pubblicato su Instagram un breve video, con le montagne innevate e la bandiera svizzera. Un’immagine che scatena non pochi ricordi nella mente di Romina, che ricorda quel terribile periodo in cui aspettava il ritorno di Al Bano e Romina, in cerca della sorella Ylenia, misteriosamente scomparsa New Orleans. “Ogni volta che scendo una montagna ho questa immagine impressa nella mia memoria. Saranno pure passati 30 anni… Ma la memoria, lo sai, non possiede ne calendari, né orologi”, ha scritto sui suoi canali social.











