Ylenia Carrisi, il ricordo straziante di Romina Power/ “Avevamo una complicità unica”

La scomparsa di Ylenia Carrisi è uno dei casi più noti insieme a quello di Emanuela Orlandi, Angela Celentano e Denise Pipitone. Quello della figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi torna periodicamente in cronaca, ma finora senza soluzione. Stavolta però è la cantante statunitense a riaccendere i riflettori: da giorni su Instagram pubblica foto della figlia e appelli affinché qualcuno le dia qualche informazione utile. «La complicità che avevamo era unica», ha scritto nell’ultimo post specificando che la scomparsa risale al 1994. Sono passati 25 anni e niente è cambiato nel cuore di Romina Power. «Ylenia si è sempre sentita bella sotto il sole», ma in questo post aggiunge che la scomparsa è avvenuta negli Stati Uniti, dove la giovane si era trasferita. Tante le interazioni suscitate dal post: ci sono i “like” e commenti anche di personaggi del mondo dello spettacolo, come Gianni Sperti e Carolyn Smith.

YLENIA CARRISI, IL RICORDO STRAZIANTE DI ROMINA POWER

La vicenda dei nuovi appelli di Romina Power per la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi ha avuto ampio risalto anche sulla stampa estera. Del resto l’ex moglie di Al Bano Carrisi è molto nota. Il ricordo di Romina Power è struggente: è quello di una mamma che non vuole e non può arrendersi. Ma la cantante statunitense può contare sul sostegno dei suoi fan. Non si rassegna a credere che la figlia sia morta, invece Al Bano non nutre speranze riguardo un suo ritrovamento dopo 25 anni. «Quando perdi una figlia in quella maniera, anzi in qualunque altra maniera succeda, ti chiedi “perché proprio a me che sono un credente, che sono un cristiano?”. Ho passato veramente un periodo nero. Poi proprio la fede, insieme alla musica, mi ha salvato da questo buio profondo», ha dichiarato recentemente in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Una reazione diversa al dolore, che resta grande in entrambi i casi.

The complicity we had was unique ❤ #Yleniacarrisi missing since 1994





