Romina Power ricorda il padre Tyrone/ Foto: “Mai dimenticato, mi sei sempre mancato”

Romina Power tra le braccia del padre Tyrone: così appare in una foto condivisa su Instagram. L’ex moglie di Al Bano Carrisi ha infatti pubblicato uno scatto di tanti anni fa, in cui era una semplice bambina. A tenerla stretta papà Tyrone Power, attore cinematografico morto quando Romina aveva solo sette anni. «Mio padre. Mai dimenticato, mi sei sempre mancato e ti ho sempre amato», ha scritto sul suo account social. Nell’ultima intervista rilasciata nella scorsa stagione di Domenica In ci fu proprio il ricordo del padre. Questo fece commuovere Romina Power e il resto del pubblico, a cui la cantante americana raccontò l’enorme vuoto che ancora oggi c’è nella sua vita per la scomparsa del padre. A causa infatti della prematura morte di Tyrone Power, Romina non ha ricordi del papà e non nega che per questo sia andata in giro per un periodo raccogliendo informazioni per ricostruire la personalità dell’uomo a cui era particolarmente affezionata.

ROMINA POWER RICORDA IL PADRE TYRONE SU INSTAGRAM

Grande la somiglianza tra Romina Power e il padre Tyrone. Lo si evince dall’ultima foto che ha pubblicato su Instagram, nella quale entrambi sono ripresi mentre sorridono felicemente. Uno scatto in bianco e nero in cui entrambi sono in piscina, col padre che stringe la figlia tra le sue braccia mentre sorridono. Senza dubbio si tratta di una delle foto della sua vita a cui Romina Power è fortemente legata, quindi il fatto che l’abbia voluta condividere sui social con i suoi fan è un gesto molto importante. Tyrone Power morì a causa di un infarto il 15 novembre 1958 a Madrid. Era sul set del film Salomone e la regina di Saba. Il papà di Romina Power fu colto da un malore durante una pausa delle riprese del duello con l’attore George Sanders. Spirò durante il trasporto in ospedale. La sua parte fu poi interpretata da Yul Brynner. Ora i resti di Tyrone Power si trovano all’Hollywood Forever Cemetery, il cimitero dei divi.

Visualizza questo post su Instagram My daddy. Never forgotten, always missed, always loved ❤ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 2 Nov 2019 alle ore 7:14 PDT





