Ylenia, sorella di Yari Carrisi/ “Fino al 2020 ero convinto che fosse in giro…”

Ylenia Carrisi, sorella maggiore di Yari Carrisi, è scomparsa in circostanze misteriose: di lei si persero le tracce il 31 dicembre del 1993, data in cui i genitori Romina Power e Al Bano ebbero l’ultimo contatto con lei. Yari, nato nel 1973 tre anni dopo la sorella maggiore, ha parlato della scomparsa della sorella e di come questo avvenimento ha segnato la sua vita in una recente intervista a Verissimo: “Fino al 2020 ero convinto che Ylenia fosse in giro da qualche parte”.

Poi la decisione di recarsi a New Orleans, dopo una segnalazione di un’amica: “Una volta lì ho ripercorso i suoi passi, ho ascoltato le testimonianze di coloro che l’avevano frequentata, ma non credevo a quella storia e gli elementi non combaciavano: diciamo che la polizia è stata un po’ sbadata”.

Yari Carrisi: “Ylenia? Ho perso il mio faro”

Yari Carrisi era molto legato alla sorella Ylenia: “Lei era la mia bussola. Era l’unica che capiva veramente quello che avevo passato. Aveva voglia di esplorare, una bellezza e un grande coraggio. È stato difficile perché non solo ho perso una sorella ma anche un modello. Ho perso il mio faro”, ha detto il figlio di Al Bano e Romina Power a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. E ha aggiunto: “È come se fossimo annegati un po’ tutti quel giorno, un’onda ha travolto tutta la nostra famiglia”. Per tanti anni la famiglia Carrisi ha dovuto sopportare la pressione dei media: “È stato un circo. Ormai mi sono anestetizzato al dolore, ma i primi anni io segretamente pensavo che lei stesse facendo un viaggio incredibile, che fosse diventata una sciamana”.

