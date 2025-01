Youma Diakite, chi è e carriera: dai primi passi nella moda al debutto televisivo

Un passato da modella, sino all’esplosione sul palcoscenico televisivo e la partecipazione a numerosi programmi del piccolo schermo. Youma Diakite, classe 1971 e originaria del Mali, è cresciuta con la famiglia in Africa sino all’età di 7 anni, quando si trasferirono a Parigi e dove lei avviò il suo percorso di studi. La sua prima esperienza professionale arriva ad appena 18 anni, quando viene selezionata come modella per una campagna pubblicitaria della Benetton.

Fu questo il suo primo passo nel mondo delle passerelle: la carriera da modella le regalò grande successo e notevole popolarità, al punto da collaborare successivamente anche per altri importanti marchi della moda come Armani, Versace e Dolce & Gabbana. C’è poi il percorso televisivo, quello che l’ha vista debuttare sul piccolo schermo nel 1999 al fianco di Maurizio Costanzo in Buona Domenica, rimanendo nel cast dell’iconico programma sino al 2000.

Youma Diakite tra televisione e set: attrice per piccolo e grande schermo

Youma Diakite, nel corso della sua esperienza televisiva, è stata anche valletta di Enrico Papi nel game show di Italia 1 Il gioco dei 9 nel 2004; successivamente, nel 2005, ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, mentre nel 2019 è approdata in Honduras in veste di naufraga dell’Isola dei famosi. Tra le sue ultime avventure televisive troviamo anche una partecipazione a Ciao Darwin nel 2019 e, infine, un’ospitata a La pupa e il secchione – E viceversa nel 2020.

Attiva anche sui set, Youma Diakite si è distinta come attrice televisiva e cinematografica; sul piccolo schermo ha recitato in alcuni episodi di fiction di successo come L’ispettore Coliandro, Distretto di polizia e Squadra antimafia – Palermo oggi. Sul grande schermo, invece, è stata diretta da Carlo Vanzina nel 2001 in E adesso sesso, partecipando anche al cast di Casomai di Alessandro D’Alatri nel 2002.