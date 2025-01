Fabrizio Ragone, chi è il compagno di Youma Diakite: la nascita di due figli

Dai primi passi nella moda al grande successo televisivo, Youma Diakite nel corso degli anni è diventata un volto noto dello spettacolo e del piccolo schermo. Ma, carriera e percorso professionale a parte, che cosa sappiamo della sua vita privata? L’ex modella e attrice, piuttosto riservata a tal riguardo, è da diversi anni legata al compagno Fabrizio Ragone, un’unione sentimentale che li ha portati a diventare genitori di due splendidi figli.

Riguardo Fabrizio Ragone, compagno di Youma Diakite, sappiamo che è un imprenditore di professione, classe 1981 e laureatosi in Scienze della Comunicazione; poche dunque le informazioni disponibili sul suo conto, essendo lontano dal mondo dello spettacolo e dei riflettori televisivi a differenza invece della sua compagna. Dall’amore della coppia sono nati due figli, il primogenito Mattia nel 2014 e una bambina nel 2020, della quale la modella non ha mai svelato il nome.

Youma Diakite ha così costruito una famiglia bellissima e molto affiatata al fianco del compagno Fabrizio Ragone dei suoi due figli. La modella ha spesso definito il suo compagno di vita un padre molto presente; fu lui, infatti, a prendersi cura del piccolo Mattia quando mamma Youma partecipò all’Isola dei Famosi nel 2019. Inoltre, l’attrice spesso condivide sui social scatti di coppia assieme all’imprenditore, ma anche dolcissimi messaggi e dediche da far sciogliere il cuore ai fan.

Youma Diakite è diventata mamma per la seconda volta all’età di 49 anni e, proprio in merito alla nascita della sua bambina, ebbe un’accesa discussione con Patrizia Groppelli a Pomeriggio 5 nel 2022. L’opinionista televisiva in quell’occasione si scagliò contro le donne che diventano madri in tarda età, in riferimento alla seconda gravidanza della Diakite, la quale si difese a spada tratta: “Tu non mi conosci, non sai che vita faccio e non sai nulla di me, così come le altre donne che diventano mamme in età tardiva. Non si possono giudicare le scelte di una coppia quando decide di avere un figlio, sono solo parole al vento”.