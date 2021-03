Youma Diakite/ Quella volta che fu vittima di stalking…

Youma Diakite sarà ospite nella puntata in replica di “Ciao Darwin” in onda stasera, venerdì 26 marzo, come caposquadra della categoria dei Belli. Classe 1971, l’ex modella compirà 50 anni il prossimo 1° maggio. Youma è un volto noto in Italia da ormai vent’anni, grazie alle sue innumerevoli partecipazioni all’interno di programmi molto noti al grande pubblico, come ad esempio il “Maurizio Costanzo Show” o il contenitore domenicale “Buona Domenica”; la donna è stata di recente ospite anche al programma di Italia 1 “La pupa e il secchione e viceversa”, presentato quest’anno dal comico Andrea Pucci. In occasione di questa sua partecipazione, la modella ha raccontato di aver denunciato un uomo resosi colpevole di averla stalkerizzata per mesi sui social, fino a presentarsi sotto casa della modella. Della sua vita privata, invece, sappiamo che è felicemente in coppia con Fabrizio Ragone, un uomo molto riservato, che è anche il padre dei suoi due figli.

CIAO DARWIN, BELLI VS BRUTTI/ Diretta, Madre Natura fa impazzire Bonolis (Replica)

Youma Diakite: a Ciao Darwin per i “Belli”

Nella puntata di Ciao Darwin a cui ha partecipato, Youma Diakite ha incantato il pubblico con diverse mise che ne hanno messo in mostra il fisico scultoreo, ma sempre con molta classe e stile, persino quando ha sfoggiato un look da discoteca. All’interno della puntata, la splendida Youma si è anche cimentata con il canto, interpretando, manco a dirlo, la canzone “Bella” di Jovanotti; anche se ha dato il meglio di sé durante il defilé che l’ha coinvolta al fianco del caposquadra dell’altra categoria in squadra, quella dei Brutti capitanata da Enzo Salvi: accanto all’ironia e alla comicità dell’uomo, non potevano non risaltare il fascino senza tempo e la bellezza di Youma Diakite, che per l’occasione ha sfoggiato un look total black composto da un mini abito tempestato di paillettes e stivali alti al ginocchio con insolite frange.

LEGGI ANCHE:

Giuseppe Alfano, Ciao Darwin/ Da Mister Italia 2016 al sogno del cinemaLaura, moglie Enzo Salvi/ "Sei il mio mondo, la madre più dolce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA