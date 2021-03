Ciao Darwin, Belli Vs Brutti/ Diretta, Madre Natura Sara Vulinovic: capitani Youma e Enzo Salvi (Replica)

TORNA IN REPLICA CIAO DARWIN BELLI VS BRUTTI, ANTICIPAZIONI 26 MARZO

Venerdì 26 marzo, in prima serata, torna la sfida tra canale 5 e Raiuno. Se la prima rete della Rai continua a puntare sulle emozioni di Canzone segreta, lo show condotto da Serena Rossi, il canale di punta di Mediaset continua ad affidarsi al divertimento di Ciao Darwin, lo show di Paolo Bonolis che, da anni, regala risate e serate spensierate al pubblico di canale 5. Mediaset ha così deciso di trasmettere le repliche di alcune delle puntate più divertenti e seguite dando vita alla serie “Ciao Darwin – A grande richiesta”. Questa sera andrà così in onda la replica della puntata Belli contro Brutti. Le due squadre sono capitanate rispettivamente dalla bellissima modella Youma Diakite e dall’attore Enzo Salvi.

CHI È MADRE NATURA DI QUESTA PUNTATA DI CIAO DARWIN?

Tanti i concorrenti sono pronti a mettere il proprio destino nelle mani di Madre Natura che per questa puntata di “Ciao Darwin 8 Terre Desolate” di Belli contro i Brutti sarà interpretata dalla bellissima modella Sara Vulinovic e parlando della puntata rivela:“Il momento più divertente? Quando Luca ha fatto l’uomo camaleontico”.

LE PROVE DI CIAO DARWIN 8 BELLI VS BRUTTI

Grandi sfide per la replica della puntata di Ciao Darwin che vede l’uno contro l’altro il mondo del web e quello della tv. La prova canora vede i Belli cimentari sulle note di Bella di Jovanotti e i Brutti sulle note di Piazza Grande di Lucio Dalla. Tra le prove più attesa c’è sicuramente quella della Macchina del tempo che conduce i concorrenti nel mondo della preistoria, in particolare nell’Età della pietra, Età del bronzo ed Età del ferro. Prova coraggio davvero difficile da affrontare e totalmente ambientata in un ranch con i concorrenti trainati dai cavalli.

Spazio, poi, al dibattito tra i protagonisti del mondo dei belli e dei brutti per poi tornare a divertirsi con la sfilata che mette in risalto le bellezze delle due squadre, pronte a stupire con outfit sensuali e particolati per affrontare il giorno, una serata in discoteca e la notte. Come sempre, a decidere la squadra vincitrice è il duello finale dei cilindroni con Paolo Bonolis pronto a mettere alla prova i concorrenti con domande di cultura generale.



