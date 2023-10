Zalewski, nuovo nome del calcioscommesse?/ Pronta una querela dai legali del giocatore (13 ottobre 2023)

ZALEWSKI, ECCO IL QUARTO NOME DI CORONA DOPO FAGIOLI, TONALI E ZANIOLO

Nicola Zalewski si aggiunge alla lista del calcioscomesse insieme a Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. A riferirlo è Fabrizio Corona che attraverso Dillingernews.it racconta di come il giocatore italo-polacco, nato a Tivoli ma rappresentante in ambito calcistico della nazionale polacca, seppur non sia ancora nemmeno indagato è secondo le fonti di Corona il quarto nome di questa vicenda che sta mettendo in allerta l’intero movimento calcistico italiano. Un vero e proprio terremoto mediatico che ora dopo ora aggiunge dettagli su una piaga sociale del nostro Paese che sembra essersi abbattuta anche tra i Professionisti.

Tornando al caso Zalewski, attraverso un video pubblicato su Dillingernews.it si sente di come la fonte di Corona racconti di come sia assolutamente certo del fatto che l’italo-polacco sia immischiato nel calcio scommesse. Secondo La Repubblica, appena appresa la notizia, i legali del giocatore hanno annunciato querela anche se non è tardata la risposta di Fabrizio Corona a Radio Radio: “Gli avvocati di Zalewski minacciano querela? Ho 5 messaggi della madre in cui mi prega di non fare il suo nome“. Insomma, una situazione che sta prendendo pieghe importanti anche dal punto di vista legale ma che non sembra assolutamente fermarsi qui. Ricordiamo che fin qui solamente Fagioli ha ammesso di aver scommesso su partite di calcio mentre su Tonali e Zaniolo la difesa ha spiegato che si tratta di “Solo poker e blackjack” e non scommesse sportive.

C’è da dire che quando Corona ha annunciato che il quarto calciatore coinvolto nel calcioscommesse era un tesserato della Roma, in molti avevano già pensato che potesse trattarsi proprio di Zalewski. Di lui è nota l’amicizia che lo lega a Zaniolo e l’intensa frequentazione che i due ragazzi hanno avuto fuori dal campo, a Roma. Facile supporre che possano avere condiviso anche la passione per le scommesse. In molti si chiedono, quindi, se il calo di rendimento vistoso che ha avuto il giovane terzino della Roma, finito in panchina in queste prime giornate di campionato, non sia dovuto proprio a preoccupazioni o questioni extra-campo. Ovviamente siamo sul terreno delle ipotesi, non ci resta che aspettare e capire se le accuse formulate da Corona abbiano un qualche fondamento.

