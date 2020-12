Zangrillo sul V-Day “Non partecipo a passerelle”/ “Mi vaccino al San Raffaele ma…”

Niente vaccino oggi per il professor Alberto Zangrillo. Indicato tra i primi medici lombardi ad essere sottoposto alla vaccinazione anti Covid, il primario dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale dell’Ospedale San Raffaele di Milano ha confermato che si vaccinerà, ma non oggi nel Vaccine Day. «Oggi non mi sono vaccinato. Lo farò con i miei collaboratori quando il vaccino arriverà al San Raffaele, il mio ospedale», ha dichiarato al telefono con LaPresse. Non è mancata una vena polemica nelle sue dichiarazioni: «Non partecipo a passerelle». Un concetto che poi Zangrillo ha voluto rimarcare anche nel tweet che ha pubblicato qualche minuto fa, ribadendo le parole rilasciate nella breve intervista.

«La blocco subito, scusi. Non rilascio alcuna dichiarazione», aveva esordito al telefono con il giornalista di LaPresse. Poi si è limitato a dire di non essere stato ancora vaccinato e che non intende partecipare alla “passerella” odierna. Un appunto critico, dunque, nei confronti forse di colleghi che si sono esposti anche mediaticamente oggi.

ZANGRILLO “VOGLIO EVITARE STRUMENTALIZZAZIONI”

La presa di posizione del professor Alberto Zangrillo ha diviso sui social. C’è chi lo ha attaccato scrivendogli: «Francamente ridicolo». Il primario ha replicato: «Si è specchiato?». Altri invece si sono complimentati con lui per la sua presa di posizione. Lui che è uno dei primari in trincea contro Covid-19, non lo farà all’ospedale Niguarda di Milano, l’hub dove sono arrivate le prime dosi simboliche e che è quindi sotto le luci della ribalta oggi. Una scelta che aveva fatto discutere anche nei giorni scorsi, infatti il professor Zangrillo contattato dall’AdnKronos Salute aveva raccontato i dettagli di come sarà il suo personale V-Day, anticipando quanto poi ha dichiarato anche oggi. «Mi vaccinerò insieme ai miei colleghi del San Raffaele quando sarà disponibile il vaccino». Il prorettore dell’università Vita-Salute e primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, aveva spiegato anche: «Voglio evitare strumentalizzazioni».

V-Day, professor Zangrillo: “Mi vaccineró al San Raffaele, non partecipo a passerelle”https://t.co/Teg36TzrKN — Alberto Zangrillo (@azangrillo) December 27, 2020





