Zaniolo al Chelsea?/ Calciomercato, anche i Blues interessati all’azzurro della Roma

Calciomercato news, nuovi rumors riguardanti Nicolò Zaniolo al Chelsea

In casa Roma si continua a fare i conti con gli assalti degli altri club nei confronti dei campioni giallorossi vista l’indiscrezione emersa a proposito del possibile trasferimento di Nicolò Zaniolo al Chelsea. Sotto contratto fino al giugno del 2024, l’attaccante della Nazionale italiana viene da diverso tempo accostato con una certa insistenza alla Juventus e sarebbe finito pure nel mirino del Tottenham di Antonio Conte. Valutato circa 60 milioni di euro stando ai rumors, bianconeri e londinesi non avrebbero mai affondato realmente il colpo per un giocatore che la Roma vorrebbe trattenere ancora a lungo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Diallo per la difesa, ds Cremonese: "Parleremo di Felix"

L’arrivo di Dybala nella Capitale sta infatti facendo sognare i tifosi romanisti che contano di poter ammirare il terzetto composto dalla Joya, Abraham e Zaniolo nel corso della stagione appena cominciata. In conferenza stampa lo stesso allenatore José Mourinho prima della Cremonese ha spiegato: “Zaniolo sta bene, fisicamente sembra molto più agile e fresco. Per un giocatore come lui non è facile resistere 90 minuti con quell’intensità. Il primo merito è suo, solo dopo arriviamo noi nel senso di allenarlo bene. Se rimane qua? La domanda è per lui o per il direttore. Se mi chiedete se mi piacerebbe che restasse allora dico sì. Oggi è un giocatore molto più importante per noi.”

Calciomercato Roma news/ Maksimovic per la difesa, Mourinho: "Io terrei Zaniolo"

Calciomercato news, Zaniolo al Chelsea concorrenza permettendo

Le chances di vedere Nicolò Zaniolo al Chelsea entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato sono abbastanza scarse sebbene La Repubblica sottolinei l’interesse da parte dei Blues. La formazione di Tuchel non è partita benissimo quest’anno e avrebbe bisogno di qualcosa in più per sistemare l’organico specialmente dopo il brutto ko rimediato in casa del Leeds. Tuttavia, al momento la partenza di Zaniolo appare abbastanza improbabile e si ipotizza invece che possa rinnovare fino al 2027 a settembre.

LEGGI ANCHE:

BELOTTI ALLA ROMA?/ Calciomercato news, Mourinho: "Mi piace il suo entusiasmo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA