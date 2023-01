Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato, gm Roma: “A volte gli interessi individuali…”

Calciomercato news, le parole di Tiago Pinto su Zaniolo al Tottenham

In casa Roma prosegue inesorabilmente il tormentone di calciomercato relativo al passaggio di Nicolò Zaniolo al Tottenham in questo lunedì di calciomercato invernale. Il calciatore non è stato convocato per la sfida con lo Spezia poichè al centro delle voci di mercato ed incapace di dare il consueto supporto alla squadra come anche poi spiegato in conferenza stampa dall’allenatore José Mourinho.

Interpellato al riguardo da DAZN, il general managere romanista Tiago Pinto ha dichiarato: “Tutti noi del calcio sappiamo che ci sono due stagioni diverse: una quando il mercato è chiuso e magari siamo tutti più sereni, un’altra quando è aperto. Ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi. Non è la prima volta che succede. Magari ho sbagliato tante volte, ma dal mio primo giorno fino all’ultimo gli interessi collettivi vanno messi sempre per primi”.

Calciomercato news, frenata per il passaggio di Zaniolo al Tottenham

Al momento la trattativa per il passaggio di Nicolò Zaniolo al Tottenham sembra subire una brusca frenata. L’azzurro sembra ormai intenzionato a lasciare la Capitale poichè in rotta con l’ambiente, come sottolineato dai fischi ricevuti all’Olimpico, ed in cerca di una nuova avventura più remunerativa altrove ma i giallorossi sono tutt’altro che vicini all’accordo con i londinesi per definire questa operazione.

Il Tottenham propone infatti un prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions League ed al numero di presenze da qui al termine della stagione. Inoltre, gli inglesi non sarebbero disposti ad offrire più di 20/25 milioni di euro, almeno cinque in meno rispetto alla richiesta della Roma che, sempre secondo le parole del tecnico Mourinho, potrebbe anche tornare a intervenire sul mercato in caso di addio di Zaniolo.

