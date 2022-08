Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato news, la Roma respinge la proposta da 55 milioni

Calciomercato news, offerta importante per portare Zaniolo al Tottenham

Il tormentone di calciomercato relativo al passaggio di Nicolò Zaniolo al Tottenham continua a tenere banco in casa Roma. Dopo le voci riguardanti il possibile approdo dell’azzurro alla Juventus, ora sembrano essere i londinesi guidati in panchina da mister Antonio Conte a volersi aggiudicare il ventitreenne originario di Massa per potenziare il proprio organico ed i discorsi in merito sarebbero stati avviati a margine dell’amichevole vinta dai giallorossi sugli Spurs in Israele.

Secondo quanto rivelato da La Repubblica, nelle ultime ore i britannici avrebbero presentato un’offerta ufficiale da 55 milioni di euro per il cartellino del calciatore, pareggiando così quella che sembrava essere la richiesta della Roma per convincersi a lasciarlo partire. Tuttavia, stando alle indiscrezioni i capitolini non sarebbero più propensi a cedere Zaniolo ed anche l’allenatore José Mourinho starebbe spingendo con la società per trattenerlo così da avere un reparto avanzato dal potenziale importante vista la presenza di Tammy Abraham e Paulo Dybala, oltre alle voci sul tesseramento dello svincolato Andrea Belotti.

Calciomercato news, la Roma non vuole cedere Zaniolo al Tottenham

La possibilità di vedere Nicolò Zaniolo al Tottenham in questo agosto di calciomercato estivo non sembra dunque poi così elevaata. Dopo qualche screzio coi tifosi dovuto ai rumors che lo volevano in procinto di passare alla Juventus, Zaniolo sembra essere nuovmente un beniamino del suo pubblico che vuole continuare a vederlo con la maglia giallorossa anche nella stagione che sta ufficialmente per cominciare. Anche in caso di rilancio quindi potrebbe essere difficile che il Tottenham riesca a strappare il giocatore alla Roma.

