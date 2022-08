Zaniolo al Tottenham?/ Calciomercato news, nuovi contatti con la Roma per l’azzurro

Calciomercato news, trattativa in corso per Nicolò Zaniolo al Tottenham

In questa sessione di calciomercato estivo non sembra tramontare l’ipotesi di vedere Nicolò Zaniolo al Tottenham. Il calciatore della Roma viene da lungo tempo accostato alla Juventus che però sta virando su altri profili dovendo sistemare non solo l’attacco ma anche il centrocampo a causa di qualche infortunio di troppo e da alcune settimane il ventitreenne sembra invece essere finito nel mirino dei londinesi.

Stando alle indiscrezioni emerse recentemente, gli Spurs avrebbero avviato i contatti con i giallorossi in occasione dell’amichevole vinta dai capitolini in Israele, con il direttore generale Fabio Paratici che avrebbe dunque cominciato a discutere dell’eventuale acquisto di Zaniolo con il general manager Tiago Pinto, a sua volta impegnato su più fronti per potenziare l’organico a disposizione di mister José Mourinho. In attacco i tifosi sperano di poter contare ancora a lungo su Zanilo così come su Abrahama, sul neo arrivato Dybala e sperano pure di vedere Andrea Belotti con la maglia giallorossa.

Calciomercato news, Nicolò Zaniolo al Tottenham di mister Antonio Conte

Le chances di vedere Nicolò Zaniolo al Tottenham in questa sessione estiva di calciomercato sembrano abbastanza buone. Secondo quanto riferito da Ilario Di Giovambattista per Radio Radio, i britannici avrebbero presentato un’offerta alla Roma per l’azzurro. La presentazione della squadra in occasione dell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk potrebbe essere decisiva per riconfermare o salutare Zaniolo.

