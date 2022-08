CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ufficiale Wijnaldum, Veretout all’OM e Shomurodov al Bologna

Calciomercato Roma news, Shomurodov al Bologna e Veretout al Marsiglia

La Roma continua a lavorare in questo agosto di calciomercato estivo al fine di sistemare l’organico a disposizione di mister Mourinho per la stagione che sta per cominciare. Nelle scorse ore i giallorossi hanno completato la cessione di Jordan Veretout all’Olympique Marsiglia guidato da mister Tudor in panchina come si legge nell’annuncio ufficiale sul sito dei capitolini: “L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Olympique Marsiglia per il trasferimento a titolo definitivo di Jordan Veretout. Arrivato dalla Fiorentina nell’estate 2019, in giallorosso ha vinto la UEFA Europa Conference League nel 2022, prendendo parte alla finale di Tirana. Il Club augura a Jordan il meglio per questa nuova fase della sua carriera.”

Il general manager romanista Tiago Pinto sta anche trattando con il Bologna per la cessione di un altro giocatore, ovvero Eldor Shomurodov. L’uzbeko piace a vari club ma i rossoblu sembrano molto vicini ad aggiudicarselo come rivelato da Foot Mercato con un prestito con obbligo di riscatto fissato ad 11 milioni di euro. Una volta partito il centravanti arrivato un anno fa dal Genoa con aspettative che non ha saputo soddisfare, allora la Roma chiuderà nel più breve tempo possibile per il tesseramento di Andrea Belotti, ancora svincolato.

Calciomercato Roma news, ufficiale Georginio Wijnaldum in giallorosso

La Roma nelle scorse ore ha completato un acquisto importante per questa sessione estiva di calciomercato prelevando Georginio Wijnaldum dal Paris Saint-Germain. Ecco la nota ufficiale pubblicata sul sito della società capitolina: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Georginio Wijnaldum. Il 31enne olandese arriva in giallorosso a titolo temporaneo dal Paris Saint-Germain. L’accordo prevede l’opzione per il trasferimento definitivo al termine della stagione 2022-23.”

Sempre nel comunicato si possono leggere le dichiarazioni del centrocampista olandese che ha spiegato: “È davvero emozionante essere un giocatore della Roma. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul Club e sui tifosi. La Società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social media. Questo dà sempre molta fiducia ad un giocatore”.

