Zaniolo alla Juventus?/ Calciomercato news, novità entro giovedì: formula e cifre

Calciomercato news: Zaniolo alla Juventus, i tifosi non reagiscono bene

Le chances di vedere Nicolò Zaniolo alla Juventus nel corso di questa sessione di calciomercato sembrano aumentare con il passare delle ore. Il calciatore di proprietà della Roma, con cui ha un contratto fino al giugno del 2024, si è regolarmente presentato quest’oggi per il primo giorno di ritiro precampionato presso il centro sportivo di Trigoria ma non ha voluto intrattenersi con i tifosi per scambiare due chiacchiere, scattare qualche foto e firmare autografi.

Nel video proposto da Gazzetta.it, i fan del club capitolino appaiono visibilmente delusi nel vedere il proprio beniamino sfrecciare via a bordo della sua BMW di lusso con il timore di non poterlo più riabbracciare a causa del pressing della Juventus. Ricordiamo che nella passata stagione, culminata con la vittoria della Conference League, Zaniolo è stato in grado di mettere a segno 8 reti e di siglare 9 assist vincenti per i compagni in 42 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie.

Calciomercato news: Zaniolo alla Juventus, incontro in settimana

Questo indizio alimenta dunque la possibilità che l’approdo di Nicolò Zaniolo alla Juventus si possa realmente concretizzare in questa finestra di calciomercato estivo. Secondo le indiscrezioni più recenti, l’affare con la Roma si potrebbe chiudere in maniera definitiva per una cifra che non dovrebbe essere inferiore ai 50 milioni di euro, con i bianconeri pronti a puntare sul prestito oneroso da 10/15 milioni di euro ed obbligo di riscatto pattuito a 30/35 milioni. Entro giovedì le due società e l’entourage di Zaniolo dovrebbero prendere contatto per definire l’operazione in cui potrebbero pure essere inseriti Filippo Ranocchia o Zakaria visto che Arthur non sembra far impazzire il tecnico Josè Mourinho.

