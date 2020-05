ZANIOLO E FEDEZ, COLLABORAZIONE IN VISTA?/ Like del rapper e la Vigo Global Sport…

Pubblicità

Nicolò Zaniolo scalpita per tornare in campo: dopo il gravissimo infortunio nel match del gennaio scorso contro la Juventus, il talento azzurro si è visto servire un assist inaspettato dalla pandemia di covid-19. Che ha fatto rinviare di un anno l’Europeo al quale non avrebbe quasi sicuramente potuto partecipare, e che invece lo vedrà presumibilmente tra i protagonisti tra 12 mesi. E che potrebbe tornare in campo per finire già questo campionato, il che sarebbe stato impossibile senza il coronavirus, ma se davvero la Serie A riprenderà entro il prossimo 20 giugno, Zaniolo potrebbe cercare di aiutare la Roma a rincorrere una qualificazione in Champions League mai così vitale come quest’anno, considerando i disastrati conti giallorossi, come emerso dagli ultimi bilanci. Su Zaniolo convergono grandi speranze dell’ambiente calcistico italiano e del Ct Roberto Mancini, ma l’attaccante potrebbe presto ampliare il suo ventaglio di interessi.

Pubblicità

ZANIOLO, COLLABORAZIONE CON FEDEZ E LA VIGOR SPORT?

L’agenzia Vigo Global Sport del suo procuratore Claudio Vigorelli starebbe infatti preparando per Zaniolo una collaborazione coi fiocchi. Non è infatti passato in osservato un like del marito dell’imprenditrice ed influencer Chiara Ferragni, Fedez, ad un fotomontaggio che lo ritrae sotto una vecchia foto della Curva Sud. In passato dedito al rap e ora passato ad un pop più innocuo, Fedez è notoriamente digiuno di calcio, per sua stessa ammissione, ma ha probabilmente individuato il potenziale social di Zaniolo, che a volte si è lasciato andare a comportamenti non apprezzatissimi da Mancini, che in un’intervista ha sottolineato recentemente: “Penso che possa diventare un giocatore straordinario se continuerà a essere serio, ad allenarsi seriamente, a fare una vita da atleta,” riferendosi alle prospettive di Zaniolo in azzurro. L’anno scorso negli europei Under 21 finì fuori squadra per le intemperanze col compagno di squadra Kean, ma oltre al calcio ora per Zaniolo sembra esserci un futuro al fianco dei volti più in vista dei social. Fedez significa business, ma Mancini sarà contento?





© RIPRODUZIONE RISERVATA