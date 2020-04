Zaniolo rinnova con la Roma/ Calciomercato, nuovo accordo per allontanare le “sirene”

Pubblicità

In attesa che si apra anche la sessione estiva di calciomercato, ecco che la dirigenza della Roma precorre i tempi ed ha subito pronto un nuovo rinnovo di contratto per Nicolò Zaniolo. Per il giovanissimo asso giallorosso questo sarebbe già il terzo contratto con la società della Lupa e il secondo rinnovo dopo appena 8 mesi dal precedente: di certo forse misure eccessive ma che testimoniano la grande volontà da parte della dirigenza capitolina di puntare tutto sul centrocampista classe 1999. E con ragione: Zaniolo nonostante anche l’ultimo infortunio è sempre andato in crescendo anche nell’ultima stagione sotto la direzione di Fonseca e benché abbia un contratto già in scadenza per il 2024 pure sono sempre tante le “sirene” di mercato che lo riguardano. Visto il contesto, ecco perchè la Roma non vuole correre alcun rischio di vedersi strappare via il proprio gioiello.

ZANIOLO RINNOVA CON LA ROMA: INGAGGIO FINO A 3 MLN

Stando dunque alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dalla Gazzetta dello sport il rinnovo tra Zaniolo e la Roma si farà: chiaramente non appena sarà possibile sedersi a un tavolo e firmare le carte necessarie. Ma oramai è tutto pronto e lo stesso giocatore è più che mai convinto di restare in giallorosso: l’amore e l’affetto dei tifosi giallorossi manifestatisi prima in occasione dell’infortunio e poi in questo contesto drammatico per l’emergenza coronavirus hanno fatto la giusta breccia nel cuore del giovane. Pure la Roma ha già messo le carte in tavola: per Zaniolo è pronto un accordo fino a giugno 2024, con un notevole aumento di ingaggio, che partirà dunque da 2.5 milioni di euro fino anche ai 3 milioni a stagione, a seconda dei bonus. E’ dunque un’investimento importante anche per il club, che su Zaniolo sta investendo per il futuro dello spogliatoio: ma pure tale accordo è un affare nell’immediato, visto che non a caso la maglia del centrocampista è la più venduta in assoluto, assieme a quella di Dzeko.



