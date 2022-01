Zapata al Newcastle?/ Calciomercato: l’Atalanta ragiona, i dettagli dell’offerta

Il calciomercato può sempre regalare qualche sorpresa ed in queste ore della sessione invernale sta prendndo corpo la possibilità che possa concretizzarsi il trasferimento di Duvan Zapata al Newcastle. L’Atalanta ha sempre fatto capire di non voler certo svendere i propri calciatori mirando piuttosto a trattenerli così da continuare a perseguire gli obiettivi stagionali prefissati se non davanti ad offerte davvero importanti.

Nella serata di ieri è emerso come i bianconeri, forti del denaro a disposizione della nuova proprietà rappresentata dal fondo saudita Pif come spiegato da calciomercato.com, hanno ricevuto il primo rifiuto della Dea davanti ad una proposta da 30 milioni di euro, bonus compresi, per accaparrarsi il centravanti colombiano, a cui sarebbero stati proposti 3,5 milioni di stipendio all’anno. I britannici potrebbero però tornare presto alla carica considerando anche il loro interesse nei confronti di Robin Gosens.

CALCIOMERCATO NEWS: ZAPATA AL NEWCASTLE, ECCO L’OFFERTA

Le chances di vedere Zapata al Newcastle entro la chiusura del calciomercato invernale potrebbero dunque aumentare con il passare dei giorni. Se i bianconeri vorranno davvero strappare un calciatore all’Atalanta dovranno spingersi fino a 45 milioni di euro così da non permettere ai bergamaschi di poter rifiutare. I contatti proseguono e la situazione potrebbe evolversi ulteriormente.

