Zayn Malik diventa papà/ Liam Payne svela verità sugli One Direction, Gigi Hadid…

Zayn Mailik è ormai cresciuto. Il cantante, a 27 anni, è pronto per diventare papà. La fidanzata Gigi Hadid, infatti, sarebbe in dolce attesa e tra pochi mese dovrebbe regalare all’ex One Direction il primo figlio. Una dolce notizia per Malik che sta trascorrendo la quarantena in Pennsylvania con la fidanzata e la famiglia di quest’ultima. Accanto alla super modella, il cantante che dopo l’addio agli One Direction ha dato il via, con successo, alla sua carriera da solista, ha trovato la serenità sentimentale che sembrava aver smarrito dopo l’addio, avvenuto nel 2018. Dopo essersi incontrati per la prima volta nel 2015, prima di ritrovarsi totalmente lo scorso dicembre, Gigi Hadid e Zayn Malik si erano lasciati nel 2018. Una rottura che, tuttavia, Zayn non avrebbe mai accettato al punto da essere poi riuscito a riconquistare la donna che dovrebbe renderlo presto padre.

Zayn Malik futuro papà: spunta il retroscena sugli One Direction

Zayn Malik ha lasciato per primo gli One Direction tuffandosi nella carriera da solista. A distanza di anni, Liam Payne, ai microfoni del Daily Star, ha svelato un retroscena sulla partecipazione di Malik alla boy band che ha raggiunto un successo mondiale in poco tempo e il cui scioglimento ha deluso i milioni di fans sparsi in tutto il mondo. “Zayn ci ha raccontato che non voleva fare quel provino per X Factor ma la madre lo ha costretto” – ha confessato Liam che ha poi spiegato come Zayn, pur amando molto la musica, preferisce farlo lontano dalle luci dei riflettori – “Lui ama scrivere canzoni e lo sa fare molto bene. Non gli piace fare promozione, non gli piace la costante attenzione della stampa”. Ora, per Malik sta per cominciare l’avventura più importante della sua vita ovvero quello di papà.



