Gigi Hadid è incinta, Zayn Malik futuro papà/ Primo figlio in arrivo per la coppia

Gigi Hadid è incinta. La super modella che ha da poco festeggiato il suo 25esimo compleanno insieme alle persone più importanti della sua vita tra le quali la sorella Bella e il fidanzato Zayn Malik, starebbe aspettando il primo figlio. L’ex cantante degli One Direction, dunque, nei prossimi mesi dovrebbe diventare per la prima volta papà. A diffondere la notizia è stato il noto portale americano TMZ secondo il quale Gigi sarebbe alla ventesima settimana di gravidanza. La coppia non sarebbe ancora a conoscenza del sesso del nascituro e, per ora, non ha ancora confermato la lieta notizia. Tuttavia, la presunta, dolce attesa di Gigi Hadid ha già fatto il giro del mondo e scatenato l’entusiasmo dei fans di una delle coppie più belle dello show business.

GIGI HADID INCINTA: PRIMO FIGLIO PER LA MODELLA E ZAYN MALIK

Gigi Hadid e Zayn Malik stanno insieme dal 2015. Nel 2018, però, era arrivato l’addio fino a quando a dicembre dello scorso anno sono stati beccati nuovamente insieme, mano nella mano. Un rapporto, quello tra la modella e il cantante, fatto di alti e bassi. I momenti di passione si sono alternati con quelli di crisi, ma il 2020 segna l’inizio di una vera rinascita per la coppia che sta trascorrendo la quarantena in Pennsylvania. Circondata dai suoi affetti più veri, Gigi si starebbe godendo la sua prima gravidanza e nei prossimi mesi dovrebbe diventare mamma per la prima volta. Una dolce notizia per la coppia che, nonostante le crisi, non si è mai detta definitivamente addio confermando ufficialmente il ritorno di fiamma lo scorso San Valentino. Ora, Gigi e Zayn sarebbero pronti ad affrontare insieme la sfida più importante, quella di diventare genitori. L’annuncio ufficiale, dunque, arriverò a breve?



