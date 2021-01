Zayn Malik, il nuovo singolo è Vibez/ Annuncio a sorpresa: regalo per i fan…

Zayn Malik inaugura il 2021 facendo un grandissimo regalo ai fan. Sui suoi profili social è stato pubblicato un video che annuncia l’arrivo della nuova musica dell’ex One Direction. La data da segnare sul calendario è l’8 gennaio quando, secondo le prime indiscrezioni, arriverà il nuovo singolo di Malik che dovrebbe intitolarsi “Vibes“. Il brano potrebbe anche anticipare la pubblicazione di un nuovo album di Zayn Malik che, con la nascita della sua prima figlia, frutto del suo amore con Gigi Hadid, potrebbe aver trovato la giusta ispirazione per comporre nuove canzoni. Nel video pubblicato anche sui profili social della Sony, l’etichetta discografica di Malik, appare la parola “Tomorrow”. Ancora poche ore d’attesa, dunque, e i fan avranno nella mani il nuovo singolo di Malik.

ZAYN MALIK ANNUNCIA IL NUOVO SINGOLO VIBES, ENTUSIASMO ALLE STELLE

Entusiasmo alle stelle sui social per l’annuncio di Zayn Malik. Sono migliaia i commenti da parte dei fans per Zayn Malik che non pubblica un album d’inediti dal 2018 quando regalò al pubblico il suo secondo album Icarus Falls. Non si sa, tuttavia, se il singolo che sarà pubblico domani sarà il primo singolo di un nuovo album, ma l’annuncio è stato sufficiente per scatenare i commenti degli utenti su Twitter. In tanti puntano su una canzone d’amore per Zayn Malik che è diventato da poco papà per la prima volta. Il nuovo singolo dell’ex One Direction, dunque, sarà una canzone romantica o l’artista sorprenderà tutti tornando sulla scena musicale con un brano movimentato? Per scoprirlo sarà necessario aspettare ancora qualche ora quando il mistero sarà svelato.





