Zelda Nobili, Il Collegio 7/ È lei la star di questa edizione?

Zelda Nobili, Il Collegio 7: grande propensione allo studio

Zelda Nobili ha dimostrato come l’esperienza de Il Collegio 7 può essere motivo di crescita non solo didattica ma soprattutto personale. Anche nella quarta puntata del programma ha messo in evidenza tutta la sua propensione allo studio, arricchita da un atteggiamento sempre positivo nei confronti dei compagni e ben disposta a confrontarsi con sfide nuove e stimolanti. Non a caso, già nelle precedenti settimane aveva ottenuto diverse gratifiche da parte dei professori, compiaciuti della sua abilità non solo nel concentrarsi nello studio ma anche nel dimostrare un carattere già ben definito. Nel corso dell’ultima settimana ha confermato i giudizi positivi ottenuti nel corso dei giorni scorsi mettendo in evidenza in maniera partecipativa e positiva in tutte le lezioni a tema affrontate.

Ci aspettiamo molto da lei che viene considerata dal pubblico come la papabile star di questa edizione in grado di attirare l’attenzione e di riuscire a mettersi in evidenza per rimanere nei ricordi della trasmissione.

Le capacità canore di Zelda Nobili

Zelda Nobili ha considerato decisamente coinvolgente la lezione di canto dove si è divertita a cimentarsi nelle capacità canore con l’ausilio di tutti i suoi compagni de Il Collegio 7. Altrettanto ben disposta è sembrata nella lezione dedicata al cucito, cercando di apprendere tutti i segreti del lavoro a maglia che mai aveva considerato prima d’ora. Al termine della settimana è arrivato il consueto momento del resoconto dei profitti dove anche questa volta ha primeggiato con piena soddisfazione. Come già sottolineato, il suo approccio positivo all’esperienza non è marcato unicamente dall’attitudine scolastica ma anche dalla capacità di relazionarsi positivamente con i compagni.

In particolare, il sodalizio con Sofia Brixel sembra il rapporto più rilevante per il suo percorso. Entrambe dimostrano grande affinità e l’empatia è stata evidenziata in più circostanze piuttosto toccanti come nel caso del racconto di Sofia sulla sorella scomparsa in maniera prematura. Anche il web applaude l’impatto della giovane all’interno del programma; per la maggior parte dei sostenitori Zelda rappresenta un elemento portante di questa stagione per diverse caratteristiche particolari e positive.

