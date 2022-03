Zelensky, perché paragone Mariupol-Genova?/ Bombardamenti 2a guerra mondiale e…

Durante il discorso alla Camera dei Deputati italiana, Zelensky ha paragonato la città di Mariupol, praticamente distrutta dai bombardamenti durante il conflitto con la Russia, a Genova. Cosa accomuna le due città? Perché il paragone con il capoluogo ligure? Le parole del presidente ucraino hanno lasciato tutti a bocca aperta: “A Mariupol non c’è più niente, solo rovine. Immaginate la vostra Genova completamente bruciata, dove gli spari non smettono neppure un minuto; immaginate da Genova la fuga di persone che scappano in pullman per stare al sicuro”.

Perché, dunque, il parallelo del presidente ucraino? Ci sono varie caratteristiche che accomunano le due città: entrambe si affacciano sul mare, quello Ligure e quello d’Azov, e hanno una popolazione che a livello di numeri è molto simile: prima della guerra, a Mariupol vivevano 446mila e a Genova ne vivevano 600mila. Ma non è solo questo ad aver portato Zelensky a fare un simile paragone. C’è infatti anche un altro elemento particolarmente simile nella sua tragicità: la sorte delle due città durante le guerre.

Zelensky, il paragone tra Mariupol e Genova

Se Mariupol è la città più bombardata durante il conflitto russo-ucraino, una sorte simile toccò a Genova. Durante la seconda guerra mondiale, infatti, il capoluogo ligure subì pesanti bombardamenti aerei e del mare, proprio come sta accadendo ora allo sbocco sul mare ucraino. Tra il 1940 e il 1945, i bombardamenti danneggiarono e distrussero ben 11mila edifici genovesi, radendo completamente al suolo il porto industriale.

Non solo devastazione urbana ma anche tantissimi civili uccisi, addirittura 2mila. Grazie alle numerose gallerie-rifugio, molte persone riuscirono a salvarsi, ma il bilancio fu comunque terribile. Anche a Mariupol i rifugi sotterranei stanno salvando la vita a tante persone. La città ucraina inoltre è gemellata dagli anni ’90 con un’altra città ligure, Savona. Dunque il popolo ucraino conosce bene la Liguria e il suo capoluogo, Genova. Un paragone quello di Zelensky, che dunque è nato dai numerosi elementi in comune tra le due città.

