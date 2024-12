Walter Zenga non è solo l’ex portiere numero uno della Nazionale Italiana di Calcio, ma anche il padre di Andrea Zenga balzato alla grande popolarità dopo la sua partecipazione nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, Andrea Zenga ha parlato apertamente del rapporto complicato e conflittuale vissuto con il padre. Un rapporto fatto di silenzi, ma anche distanze che solo dopo la sua uscita dalla casa del GF VIP ha iniziato a recuperare. La conferma è arrivata proprio dai diretti interessati ospiti nel salotto televisivo di Verissimo. Proprio Walter Zenga si è raccontato soffermandosi sul rapporto ritrovato con i figli Andrea e Jacopo a cui si è riavvicinato solo negli ultimi anni.

“Non ho mai vissuto bene i miei figli perchè giocavo ed ero spesso in giro per lavoro” – ha sottolineato l’ex campione italiano che crescendo ha avuto modo di riflettere sui suoi comportamenti recuperando così un rapporto con i figli. Ad allontanarlo dai figli in realtà è stato il lavoro che l’ha portato sempre in giro per il mondo perdendo così di vista il suo ruolo di padre.

Walter Zenga e il rapporto ritrovato con il figlio Andrea

La mancanza di un rapporto padre e figli è stata sentita molto anche dallo stesso Walter Zenga che ha confessato: “ho sofferto anche io a non esserci per i miei figli”. Oggi le cose sono sicuramente cambiate anche se l’ex calciatore vivendo a Dubai non riesce sempre a ritagliarsi del tempo da vivere con i figli, ma alla fine si sono ritrovati iniziando così un rapporto del tutto nuovo.

Anche Andrea Zenga è felice del rapporto ritrovato con il padre: “abbiamo scoperto anche di avere varie passioni in comune. Parliamo un po’ di tutto e mi è vicino in tutto quello in cui mi può aiutare”. Proprio l’ex concorrente del GF VIP ha compreso i motivi dell’allontanamento del padre: “capisco che i percorsi lavorativi possono portarti lontano dalla famiglia e siamo ripartiti da qui, da questa consapevolezza. Per me lui è il mio idolo e lo sarà sempre”.

