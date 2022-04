Zequila choc “Estefania e Roger? Storia falsa”/ “A lei piace Jeremias. Io? Fidanzato”

La puntata di Pomeriggio 5 del 5 aprile dedica un’ampia parentesi a quanto accaduto ieri a L’Isola dei Famosi 2021. In studio, tra gli ospiti di Barbara D’Urso, c’è il primo eliminato dell’edizione, Antonio Zequila, che viene subito messo sotto torchio da Vladimir Luxuria. L’opinionista dell’Isola ricorda a Zequila le accuse ricevute da Jeremias Rodriguez: “Ti ha accusato di essere viscido perché tu stavi corteggiando Estefania. Questo suo atteggiamento è stato molto forte, perché secondo te? Tu corteggiavi Estefania? E lei è innamorata di Roger?”

La risposta di Zequila è sorprendente e svela inaspettati retroscena: “È assolutamente tutto falso! Loro hanno fatto tutto sulla carta. Quando Estefania è venuta in albergo, ha detto a me che Roger non le piace, è un bamboccio e che invece le piace molto Jeremias.”

Antonio Zequila ha quindi chiarito di non aver mai corteggiato alcuna donna all’Isola dei Famosi perché è sentimentalmente impegnato: “Per quanto mi riguarda io non ho mai corteggiato nessuno, sono fidanzato da 11 anni, ho festeggiato con Marina Fadda, la mia fidanzata storica che è un medico che amo più della mia vita.” ha ammesso l’attore. Ha quindi concluso, sottolineando che: “Estefania non l’ho mai corteggiata, tant’è vero che quando ho fatto la scelta all’Isola avrei potuto scegliere lei, invece ho scelto Floriana.”

