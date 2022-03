Zequila e Lory Del Santo, spunta il flirt all’Isola/ Lui imbarazzato: “Altri tempi”

Retroscena piccanti all’Isola dei Famosi 2022 quando in postazione nomination arriva Antonio Zequila. La nomination di quest’ultimo ricade su Lory Del Santo e Marco Cucolo, scatenando in studio la battuta di Vladimir Luxuria: “Antonio Zequila ha nominato la sua ex”. Il retroscena rispunta dunque anche all’Isola dei Famosi, confermato da Zequila stesso che ammette: “Si, così dicono… Eravamo giovani…” Ricorda dunque che “Mi è venuta a trovare anche in un altro reality…” Il programma in questione è il Grande Fratello Vip a cui entrambi hanno partecipato. Nel 2020 però Lory entrò in Casa per avere un confronto non piacevole con Zequila, durante il quale lo ammonì a parlare con maggiore galanteria delle sue ex e delle donne in generale.

Lo scontro con Lory Del Santo al Grande Fratello Vip

In quell’occasione la Del Santo gli disse: “Quando parli delle donne esageri, dovresti attenerti alla verità. – e ancora – Non hai mai parlato di noi, delle tue origini, ma so che sei una bravissima persona, hai delle ottime qualità come attore, cantante, ma se rivedessi meglio uno di questi passaggi potresti migliorare ancora di più. Ultimo consiglio: corteggia persone non famose, cerca di perseguire ragazze normali così finalmente te ne vai dalla casuccia di mamma!”

