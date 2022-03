ISOLA DEI FAMOSI 2022/ Diretta e concorrenti: 3 nuovi naufraghi. Primi eliminati?

Isola dei Famosi 2022 anticipazioni seconda puntata 24 marzo

Questa sera, lunedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell’Isola dei famosi 2022, condotta da Ilary Balsi per la seconda volta. Lunedì la prima puntata del reality ha raccolto davanti al video 3.236.000 spettatori pari al 23.25% di share. In studio, a commentare la diretta, ci saranno gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, due e veri e propri veterani del reality: Savino ha condotto la nona edizione dell’Isola con Luxuria come inviata, inoltre l’ex parlamentare ha vinto la sesta edizione ed è stata opinionista dell’ottava e della dodicesima edizione. Ospite in studio anche il conduttore di “#IsolaParty” Ignazio Moser, tra i protagonisti della scorsa edizione. Tante le novità per questo secondo appuntamento con L’Isola dei famosi 2022.

Tre nuovi concorrenti sbarcano all’Isola dei famosi 2022

Tre nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare sull’Isola dei famosi 2022. Si tratta di Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise. Ma non tutti entreranno ufficialmente in gara. Ricordiamo che al momento anche Roger Balduino e Jovana Djordjevic si trovano su Playa Sgamada, non avendo ottenuto il pass per sbarcare a Cayos Cochinos. Ancora in sospeso, invece, l’arrivo dei Cugini di Campagna – Nick Luciani e Silvano Michetti – e dei fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi. Nel corso della seconda puntata si scoprirà chi tra le coppie nominate Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller e Marco Melandri dovrà abbandonare Playa Accoppiada. A deciderlo, come sempre, il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Isola dei famosi 2022: torna la prova del fuoco, chi vincerà?

In collegamento dall’Honduras Alvin, nelle vesti di inviato, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola dei famosi 2022. La prima prova leader è stata vinta da Jeremias e Gustavo Rodriguez. Ricordiamo che Jeremias ha partecipato alla quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Tra le sfide che i concorrenti dovranno affrontare questa sera anche la temutissima prova del fuoco, in una veste del tutto inedita e rinnovata che permetterà ai naufraghi di sfidarsi in veri e propri duelli. Infine spazio alle nuove nomination. La terza puntata dell’Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 28 marzo, sempre in prima serata su Canale 5.

