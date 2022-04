Zequila ha il parrucchino?/ La sorella Dina: “Volato in Turchia per il trapianto ma…”

Si parla anche di Isola dei Famosi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso affronta alcuni dei momenti topici della puntata in onda ieri, come lo scontro tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis e, subito dopo, l’eliminazione di Antonio Zequila. È lui il primo vero eliminato di questa edizione e, a commentare questa uscita di scena, c’è in collegamento la sorella Dina. L’attenzione si sposta però su quello che è ormai diventato un vero e proprio mistero: Zequila ha il parrucchino? Il sospetto è stato lanciato in precedenza da Patrizia Groppelli, certa che la capigliatura di Zequila non fosse proprio ‘originale’. A chiarire il mistero è stata proprio la sorella dell’attore che, di fronte a tale voce, ha tenuto a smentire.

ANTONIO ZEQUILA ELIMINATO DA L'ISOLA DEI FAMOSI/ Preferenza netta per Floriana

Antonio Zequila ha davvero il parrucchino? Parla la sorella Dina

“Antonio non ha il il parrucchino!” ha ammesso la signora Dina. Barbara D’Urso le ha però ricordato che proprio Antonio le svelò in diretta il desiderio di fare il trapianto di capelli; un desiderio che la sorella conferma ma che, dichiara, non è stato mai realizzato. “È andato in Turchia, ha avuto paura ed è tornato indietro. Lo voleva fare ma non l’ha fatto!”, ha concluso dunque la donna a Pomeriggio 5.

LEGGI ANCHE:

Isola dei famosi 2022, eliminati Antonio e Floriana: lei sbrocca "mollo"/ 75% voti...Antonio Zequila viene punzecchiato da Floriana/ "Ti ho abbracciato per…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA