Vladimir Luxuria “Gaffe di Vaporidis? L’ha fatto di proposito”/ “È caduto in basso”

Ospite di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria torna a commentare quanto è accaduto nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi con Nicolas Vaporidis. Il fatto che il naufrago abbia usato il maschile per rivolgersi a lei e in più di un’occasione, hanno portati Vladimir a chiedergli rispetto. In studio Luxuria ammette che quella di Vaporidis non è stata una gaffe ma un’azione voluta.

Nicola Vaporidis, gaffe con Vladimir Luxuria: "Bravo..."/ Lei: "Portami rispetto"

“Proprio qui la settimana scorsa ho difeso Nicolas da Floriana che l’aveva definito ‘infame’, questo a dimostrazione che non ho pregiudizi nei confronti di nessuno. In quel momento ho quindi espresso un’opinione.” ha premesso. Ha quindi continuato, traendo la sua conclusione: “Io credo che le persone che non hanno più argomenti, che vengono smascherate, che non sanno più a cosa attaccarsi, vanno sul personale”.

Vladimir Luxuria e Nicola Savino: programma tv insieme?/ "Dopo L'Isola dei Famosi..."

Vladimir Luxuria contro Nicolas Vaporidis: “Non mi ha nemmeno chiesto scusa”

Per Vladimir Luxuria, Nicolas Vaporidis “È caduto in basso, non ha neanche chiesto scusa”. È questa infatti la parte che più ha ferito l’opinionista che, rispondendo alla D’Urso, ha poi aggiunto “Se l’ha fatto di proposito? Sì, era il suo unico modo per attaccarmi, perché se fosse stato altrimenti si sarebbe subito scusato e così non è stato!”. Barbara D’Urso però ne è convinta: “Io sono certa che lui si scuserà. Lo conosco e davvero lui non è proprio così, per questo mi sono stupita!” “Se lui mi farà le sue scuse le accetterò immediatamente!”, ha allora ammesso Vladimir in diretta.

