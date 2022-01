Zia Soleil Sorge al Grande Fratello Vip/ Sorpresa in diretta: “Rapporto speciale”

Sarà una serata ricca di emozioni per Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha infatti in serbo per lei una sorpresa che le darà nuova linfa. Soleil, infatti, potrà finalmente riabbracciare la sua cagnolina Simba e con lei avrà anche il piacere di rivedere sua zia. La donna non è un personaggio che abbiamo visto in precedenza in TV e fa per la prima volta la sua apparizione al Grande Fratello Vip solo per fare una sorpresa, sicuramente apprezzatissima, alla nipote che, in passato, ha parlato di un ‘rapporto speciale’.

Soleil, d’altronde, è da mesi che attende di poter rivedere la sua cagnolina, ma non si aspetta che a portargliela sarà proprio sua zia. Sarà, dunque, un doppio incontro per la gieffina che sicuramente sarà utile anche per risollevarle il morale dopo una settimana abbastanza difficile.

Soleil Sorge, l’incontro con la zia le farà cambiare idea sull’addio al GF Vip?

Gli ultimi giorno nella Casa del Grande Fratello Vip per Soleil Sorge sono stati piuttosto turbolenti. La gieffina è tornata al centro di accese discussioni, questa volta con l’ormai ex amica Manila Nazzaro. Attacchi e difficoltà di questi giorni hanno messo la Sorge alle strette al punto tale da passare un’intera notte in bianco a causa di una forte crisi. Stando a quanto raccontato da alcuni utenti, Soleil avrebbe trascorso ore a piangere, stanca della situazione e fortemente intenzionata ad abbandonare la Casa. Una decisione che potrebbe però sfumare questa sera proprio grazie all’incontro con la zia e la sua cagnolina Simba.

