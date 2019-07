ZINGARETTI: “PD, RIVOLUZIONE O NON CE LA FACCIAMO”/ “No modello Salvini”

Tenta la svolta Nicola Zingaretti, segretario del Pd nella sua relazione all’assemblea nazionale del Partito Democratico. Nel dare appuntamento ad una convention che dovrà celebrarsi tra l’8 e il 10 novembre a Bologna, il leader democratico sembra riservare una stoccata a Matteo Renzi, che ieri da Milano ha rilanciato i suoi comitati civici:”Dico no al modello Salvini: il comando assoluto di una persona è la premessa della sua solitudine e della sua sconfitta: credo a un partito che sopravviva ai suoi leader. Serve un partito radicalmente nuovo, una comunità organizzata”. Zingaretti invoca una “rivoluzione”: “Sul partito dobbiamo cambiare tutto: così non si può andare avanti, basta arcipelago dove si esercita il potere, con un regime correntizio che soffoca tutto. Ci sono realtà territoriali feudalizzate che si collocano da una parte o dall’altra, con un leader o un altro a prescindere dalle idee. Serve una rivoluzione o non ce la facciamo”.

ZINGARETTI: “M5S STANNO PERDENDO L’ANIMA”

Secondo Nicola Zingaretti per il Pd è necessaria una riforma del partito “perché lo strumento che abbiamo non è più utile a svolgere la sua funzione. Non ce ne siamo occupati perché c’erano le elezioni ma sul partito dobbiamo cambiare tutto perché tutti sappiamo che cosi non si va più avanti”, dice. Il governatore del Lazio afferma:”Dobbiamo avere fiducia, nulla è prestabilito. Abbiamo fatto un primo passo, ma ora vogliamo fare la storia. Il Pd è l’unica alternativa credibile a questa deriva italiana”. Un passaggio è riservato anche al MoVimento 5 Stelle:”I 5 stelle stanno perdendo l’anima, sono diventati una amara stampella che sorregge un progetto che non è il loro”. Poi l’annuncio di una “nuova piattaforma online pronta per settembre”, con la sperimentazione di “nuovi livelli di organizzazione territoriale, di ‘punti Pd’, registrati in una nuova piattaforma”.

