Calcio, ripresa allenamenti/ Slitta la data del rientro: Serie A parte il 14 giugno?

Dopo la fumata grigia dopo l’incontro tra FIGC e governo per la ripresa degli allenamenti, in primis quelli di calcio, e le tante voci dissonanti sul tema, ecco che è assai facile immaginare ora un nuovo slittamento per quello che dovrebbe essere il ritorno in campo e la conclusione dei campionati, dopo lo stop imposto dall’emergenza coronavirus. Anche perché, come ha ripetuto anche il presidente dell’Assocalciatori, a pochi giorni dalla data fatidica del 4 maggio, non sussistono nel paese le condizioni per la ripresa e pure le misure chieste nel protocollo della FIGC per un ritorno in campo “in sicurezza” non sono di rapida e facile applicazione: ci vuole tempo perché le società si attrezzino adeguatamente e pure molte di queste potrebbe non poter sostenere la spesa (allarme che soprattutto arriva da Serie C e Serie B). Tenuto conto di tutti questi elementi pare dunque più che probabile che per rivedere i nostri beniamini in campo dovremo ancora avere pazienza: il prossimo 4 maggio l’unico via libera che verrà concesso (se mai verrà dato dalla politica) sarà solo per gli allenamenti in forma individuale. Argomento che tra l’altro è l’unico preso in considerazione dal governo, che fino ad ora non ha mai parlato di partite e di ripresa del campionato, almeno in via esplicita.

CALCIO, RIPRESA ALLENAMENTI: SI STUDIANO NUOVI PIANI MA PARECCHI NODI DA SCIOGLIERE

Come dunque tutto questo potrebbe cambiare i piani di federazioni e leghe per la ripresa delle attività? La Serie A, stando alle ultime indiscrezioni che ci arrivano dal Corriere dello sport, pare aver già fatto i suoi conti con il probabile slittamento della ripresa degli allenamenti. Via libera dunque agli allenamenti individuali dal 4 maggio e di gruppo due settimane dopo, con ritorno in campo per partite e campionato non più tardi del 14 di giugno: e in aggiunta si valuta l’idea di fischi d’inizio ipotizzabili dopo le ore 22, specie per le partite che avranno luogo al centro-sud Italia, viste le alte temperature preventivate.

Ma ovviamente si tratta si mere ipotesi: di fatto, come abbiamo ripetuto anche nei giorni scorsi, solo la politica potrebbe darci in tale senso risposte chiare, e di certo chiedono certezze e indicazioni tutti i club calcistici e non solo. Suscitano infatti ancora grandi perplessità le indicazioni date dalla FIGC nel protocollo medico di ripresa (dall’attuabilità e sostenibilità delle misure, fino al percorso da seguire nel caso un giocatore fosse trovato positivo al coronavirus), come pure la ritrosia del governo e Federazioni di parlare di partite: ma allora che senso avrebbe parlare di allenamenti se poi non si torna effettivamente in campo?. Ma non solo: sono ancora tanti i nodi da sciogliere e per cui si chiedono responsi entro brevi tempi, per poter meglio poi rispondere alle problematiche di calendario e pianificazione, anche a livello europeo e pure in vista della prossima stagione.



