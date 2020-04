Ibrahimovic resta in Svezia/ Il Milan lo aspetta, Felipe Melo lo chiama al Palmeiras

Pubblicità

Zlatan Ibrahimovic non è ancora tornato in Italia. E’ passata quasi una settimana da quando il Milan gli avrebbe chiesto di rientrare per mettersi a disposizione della società, ma il Coronavirus non ha ancora allenato la sua morsa sul Paese e dunque anche il mondo del calcio è fermo. Non è ancora chiaro quando si potrà riprendere a giocare ma, nel dubbio, l’attaccante svedese ha deciso di rimanere in patria ancora per qualche giorno; come riporta il Corriere dello Sport, il viaggio di ritorno verso Milano dovrebbe avvenire quando ci sarà un piano preciso per riprendere la nostra Serie A. Non ci sono casi da montare – come potrebbe invece essere con Gonzalo Higuain, che sarebbe realmente dubbioso – solo la constatazione del fatto: al momento Ibrahimovic è in contatto quotidiano con il Milan che informa costantemente sugli allenamenti che sta svolgendo con l’Hammarby.

FELIPE MELO CHIAMA IBRAHIMOVIC: VIENI IN BRASILE

Tuttavia, potrebbe esserci una sorpresa dietro l’angolo: viene riportato che Felipe Melo lo avrebbe chiamato direttamente dal Brasile, invitandolo a raggiungerlo al Palmeiras nel tentativo di vincere la Copa Libertadores. Un trofeo che al Verdao manca dal 1999; Felipe Melo è arrivato in questa società tre anni fa, dopo aver disputato un mediocre biennio con l’Inter (nella seconda stagione non ha praticamente mai giocato). Un calciatore particolare: grandi doti che aveva mostrato a Firenze nel suo primo anno in Italia, ma con la Juventus pur con un ottimo avvio e qualche prestazione sopra le righe è stato votato tra i peggiori flop del nostro campionato, e titolare del Brasile al Mondiale 2010, si è reso protagonista di un’espulsione che è costata la qualificazione alla semifinale, in una partita contro l’Olanda che è stata non a caso l’ultima con la Seleçao.

Il discorso potrebbe comunque essere prematuro: è possibile che un abboccamento concreto e “ufficiale” tra Ibrahimovic e il Palmeiras, se mai ci sarà, avvenga dopo che il campionato in Italia sarà terminato. Tuttavia, in questo periodo di Coronavirus non possiamo davvero essere sicuri di nulla, e se non altro dobbiamo imparare a ragionare secondo schemi che una volta non erano contemplati: allo stato attuale delle cose è ancora possibile che la Serie A si concluda senza riuscire a tornare in campo, oppure che i tempi si dilatino ulteriormente e non si raggiunga una decisione prima di un mese o anche più. Con questo scenario Ibrahimovic, la cui permanenza al Milan nella prossima stagione è già fortemente in dubbio, potrebbe dunque decidere di precorrere i tempi e cambiare aria in anticipo: il Palmeiras potrebbe essere un candidato, nella carriera dello svedese manca un’esperienza nel calcio sudamericano che, con la prospettiva di giocare la Copa Libertadores, potrebbe senza dubbio essere affascinante.



