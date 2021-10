Zoe Cristofoli, dedica d’amore al fidanzato Theo Hernandez/ “Oggi un giorno speciale”

Auguri speciali per Theo Hernández nel giorno del suo compleanno. Il calciatore del Milan ha ricevuto pensieri speciali da amici, colleghi, tifosi, ma ce n’è uno che sicuramente ha fatto breccia nel suo cuore più degli altri: quello della fidanzata Zoe Cristofoli. Su Instagram, l’influencer da un milione di follower ha pubblicato una serie di scatti e di video romantici che rappresentano momenti speciali vissuti con Theo. Accanto a queste immagini, la Cristofoli ha poi pubblicato un messaggio d’amore indirizzato al fidanzato, che recita così: “Sei la mia Vita! Tanti Auguri Amore mio! Oggi è un giorno speciale.. a te che sei il mio pazzo il mio confidente la mia spalla ed il mio tutto… Ti Auguro solo il meglio, sarò sempre qui per te! ti amo!”

ANDREA NICOLE, UOMINI E DONNE/ "In passato alcuni mi hanno nascosta alla famiglia"

Theo Hernández e Zoe Cristofoli: una coppia amatissima sui social

Le voci di qualche tempo sono poi state confermate da foto e video: Theo Hernández e Zoe Cristofoli sono fidanzati e, soprattutto, innamoratissimi. Il calciatore ha immediatamente risposto alla dedica social della fidanzata, commentando il post con queste parole: “Grazie amore miooo, ti amooo”. E non sono mancati i messaggi entusiasti dei fan della coppia, che oltre agli auguri al calciatore, hanno mostrato la loro gioia per il loro amore: “Siete bellissimi, una coppia stupenda!”, ha infatti sottolineato qualcuno. “Voi due da soli contro il mondo sempre”, ha scritto invece un altro fan di Theo e Zoe. Un compleanno, insomma, davvero speciale per il campione.

Soleil Sorge, consigli d'amore a Lulù Selassié/ "Fatti desiderare da Manuel, gioca!"

View this post on Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

LEGGI ANCHE:

Armando Incarnato, rose rosse per Jessica a Uomini e Donne/ Marika: "Vuoi giocare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA