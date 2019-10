Zoe Mallucci/ “Andrea Ippoliti e Nathaly? Se si sono lasciati…” (Temptation Island)

Zoe Mallucci, la tentatrice che, nel villaggio di Temptation Island Vip 2019 ha fatto perdere la testa ad Andrea Ippoliti, fidanzato all’epoca con Nathaly Caldonazzo, continua ad essere seguitissima sui social dove pubblica foto e video in cui sfoggia la sua giovane bellezza. Nella vita di Zoe, però, non sembra esserci l’amore. Nonostante abbia continuato a frequentare Andrea Ippoliti senza telecamere, tra i due non sarebbe nata nessuna storia d’amore. Il feeling nato nel villaggio del programma dell’amore, dunqe, non si sarebbe trasformato in qualcosa di più. Tuttavia, Zoe è felice di aver incontrato una persona come Andrea che ha difeso anche pubblicamente, nello studio di Uomini e Donne. Dal confronto in tv non sarebbe cambiato niente. “Siamo in una situazione di stallo – aveva spiegato Zoe ai microfoni di Maria De Filippi -. Voglio lasciarlo libero di risolvere delle questioni delicate […] Non sono intimorita dalla differenza di età né dal fatto che Andrea sia un uomo con dei figli, ma è prematuro parlare di tutto questo”.

ZOE MALLUCCI CONTRO NATHALY CALDONAZZO: “SE UNA COPPIA SI LASCIA…”

Zoe Mallucci non ci sta a passare come la ragazza che ha fatto perdere la testa ad un uomo adulto come Andrea Ippoliti portandolo a chiudere la storia d’amore che aveva con Nathaly Caldonazzo. Zoe, infatti, è convinta che quando una storia finisce, la colpa non è mai solo di una persona. “Se Andrea è arrivato al punto di lasciarsi così tanto andare significa che la loro coppia aveva dei problemi – aveva detto la 21enne a Uomini e Donne -. In ogni caso, nonostante sappia di non suscitare la simpatia della sua ex compagna, mi è dispiaciuto vedere una donna stare male guardando il suo fidanzato sostituirla con una ragazza molto più giovane”. Zoe si è anche difesa dagli attacchi della Caldonazzo che l’ha criticata per le foto che pubblica sui social ricorando a tutti di avere solo 21 anni e che, in passato, anche “Nathaly è stata la prima in passato a mettere il suo corpo in mostra in TV”. C’è ancora tanto rancore, dunque, tra tre dei protagonisti più discussi di Temptation Island Vip. In queste settimane, sarà cambiato qualcosa?

