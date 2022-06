Zona Bianca, 12 giugno/ Ospiti e temi: Michele Santoro, ‘filoputiniani’ d’Italia e…

Zona Bianca, la puntata di oggi 12 giugno 2022: le anticipazioni

Questa sera torna su Rete 4, a partire dalle ore 21.20, un nuovo appuntamento con la trasmissione Zona Bianca, per il consueto approfondimento giornalistico prodotto da Videonews. Alla conduzione ritroveremo come di consueto il giornalista Giuseppe Brindisi. Di cosa si parlerà a partire dalle ore 21.20 circa? Al centro della puntata, non mancheranno gli ospiti e gli argomenti caldi del momento: il conflitto in Ucraina da una parte ed i risultati del Referendum sulla giustizia dall’altra.

Puntata ricchissima di argomenti, dunque, quella di Zona Bianca che, secondo le anticipazioni rese note dal comunicato ufficiale verterà sui “filo-putiniani” d’Italia ma anche su temi di economia quali la mancanza di lavoratori stagionali e argomenti del sociale tra cui le molestie di Peschiera del Garda precedute da una maxi rissa (a quanto pare da parte delle stesse persone). In primo piano la lista dei presunti “putiniani” d’Italia stilata dal Corriere della Sera, in merito alla quale sia Copasir che intelligence hanno smentito lo ‘scoop’ del quotidiano. La trasmissione cercherà di far luce proprio sul ruolo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e dei servizi segreti in questa delicata fase della guerra russo-ucraina e che tocca a quanto pare da vicino anche il nostro Paese.

I temi di Zona Bianca di oggi: lavoro stagionale, Gay Pride e non solo

Nella puntata di Zona Bianca in programma per questa sera, domenica 12 giugno 2022, si tornerà a parlare anche di emergenza dei lavoratori stagionali, ancora una volta con un riferimento al Reddito di Cittadinanza, considerato da alcuni come la causa di questa crisi di forza lavoro. Non è tutto, poiché l’attenzione si sposterà poi sul caso di Peschiera del Garda: dopo una maxi rissa e dopo le molestie, sarebbero state aperte nei giorni scorsi due inchieste parallele su quanto avvenuto il 2 giugno scorso.

E poi ancora si parlerà del Gay Pride – nel mese in corso ad esso dedicato – e delle purtroppo ancora numerose discriminazioni sessuali ed annessi casi di omofobia, il tutto corredato da storie ed inchieste esclusive. Ovviamente nel corso della puntata di oggi all’insegna di Zona Bianca non mancheranno i continui collegamenti e commenti sugli esiti del Referendum sulla giustizia, con le relative proiezioni. Al momento il solo ospite annunciato per la serata è Michele Santoro, ma a quanto pare non sarà l’unico. L’appuntamento è come sempre su Rete 4 in diretta e in live streaming su Mediaset Infinity dalle ore 21.20 circa.

